Johan Derksen vertelt heel eerlijk wat hij van afwijzing Hans Kraay vindt

Johan Derksen begrijpt goed dat Hans Kraay junior niet is ingegaan op het aanbod van Vandaag Inside om René van der Gijp op woensdag te vervangen, zo geeft de analist aan in een interview met De Telegraaf. Kraay maakte donderdag bekend dat hij gevraagd is door presentator Wilfred Genee.

Vandaag Inside is druk op zoek naar een vaste vervanger van Van der Gijp, ie vanaf 20 januari, wanneer het programma hervat wordt, elke woensdag vrij heeft. Presentator Genee hoopte Kraay te kunnen strikken voor het programma, maar de voetbalanalist heeft besloten om niet op dit aanbod in te gaan. Dat heeft te maken met zijn werkzaamheden bij ESPN, zo legde Kraay donderdag uit in De Oranjewinter.

“Ik heb nee gezegd, omdat ik vind dat ik in een hele mooie fase bij ESPN zit. Bij ESPN heb ik ontzettend veel kansen gehad de afgelopen tijd. Ze hebben me weer een contract gegeven tot 2028. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ik heb tegen Wilfred gezegd: ik voel me vereerd, mijn ego is best een beetje gestreeld. Maar ik heb het dusdanig goed naar mijn zin bij ESPN, dat ik het niet doe.”

Derksen begrijpt die beslissing wel, zo geeft hij toe in gesprek met De Telegraaf: "Natuurlijk snap ik deze beslissing van Hans. Zo zou ik ook zijn. Zo van: ’Toen mocht ik niet meedoen, dan doe ik nu ook niet mee’. Dat is een karaktertrekje, dat is in de voetbalwereld heel gebruikelijk", zegt Derksen, die doelt op zijn beslissing om na zeventien jaar niet met Kraay door te gaan bij Vandaag Inside. René van der Gijp en Genee wilden wél met Kraay door.

Genee geeft tegen de ochtendkrant aan dat hij baalt van de beslissing van Kraay. Hij had hem graag op de woensdagen toegevoegd aan het programma Vandaag Inside: "Ik had Hans er graag bij gehad, maar helaas. We zoeken nog even door", besluit hij.

