Genee en Van der Gijp smeken gecancelde tafelgast terug te keren bij Vandaag Inside

Wilfred Genee en René van der Gijp hebben Hans Kraay junior gepeild voor een terugkeer bij Vandaag Inside. De presentator en analist van ESPN heeft echter bedankt voor de eer, zo onthult hij donderdagavond in het televisieprogramma De Oranjewinter van SBS6.

Kraay junior was jarenlang een bekend gezicht in Veronica Inside, de voorganger van Vandaag Inside. Toen de show echter veranderde in een dagelijkse talkshow, werd de oud-voetballer aan de kant gezet door Johan Derksen. “Ik heb vijftien, zestien jaar een hele leuke tijd gehad, totdat ze met Vandaag Inside een andere kant op gingen”, begint Kraay junior zijn verhaal aan tafel bij Hélène Hendriks.

“Achterbakse hondenkoppen ruik ik in onze jungle vanaf een kilometer, maar Johan Derksen is niet achterbaks geweest”, vervolgt Kraay junior. “Die heeft twee jaar geleden gewoon tegen mij gezegd: Hans, je moet alleen mij de schuld geven… We gaan een ander programma maken en ik wil het maken zonder jou. René en Wilfred willen het maken met jou. Dat heb ik vervelend gevonden, want ik heb daar een hele fijne tijd gehad. Maar hij is daar eerlijk in geweest. René en Wilfred hebben daartegen geageerd.”

Onlangs werd bekend dat Van der Gijp vanaf het nieuwe kalenderjaar op de woensdagen niet meer te zien zal zijn in Vandaag Inside. Daarop werd Kraay junior benaderd. “René stopt op de woensdag. Wilfred heeft mij de afgelopen twee weken een flink aantal keer gebeld. Hij zegt: Hansie, we willen je terug op de plek van René woensdags. René is vóór én Johan is er ook niet op tegen.”

Kraay junior zag een comeback echter niet zitten. “Toen heb ik ‘nee’ gezegd, omdat ik vind dat ik in een hele mooie fase bij ESPN zit. Bij ESPN heb ik ontzettend veel kansen gehad de afgelopen tijd. Ze hebben me weer een contract gegeven tot 2028. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ik heb tegen Wilfred gezegd: ik voel me vereerd, mijn ego is best een beetje gestreeld. Maar ik heb het dusdanig goed naar mijn zin bij ESPN, dat ik het niet doe.”

Nadat Genee een blauwtje had gelopen bij Kraay junior, ondernam ook Van der Gijp nog een poging om de analist te overtuigen. Volgens Kraay junior riep Van der Gijp door de telefoon: “Hansie, kom op, joh! Kom op! Dan doe je het om de woensdag of één keer in de drie weken!”

Kraay junior hield echter voet bij stuk. “Ik vind het best lief van Wilfred en René, maar ik ga het niet doen. Ze snapten het wel. Het is goed zo”, besluit Kraay junior.

