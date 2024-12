Van der Gijp krijgt vrij op woensdag, ook grote wens Derksen ingewilligd

René van der Gijp heeft in de onderhandelingen met Talpa over een nieuw contract een belangrijke wens in vervulling zien gaan: de analist is vanaf januari standaard elke woensdag vrij en dus niet te zien in Vandaag Inside. Behalve Van der Gijp is ook Johan Derksen 'eigenlijk al uitonderhandeld' met John de Mol, zo meldt De Telegraaf. Bij presentator Wilfred Genee liggen de kaarten echter anders.

Van der Gijp bevestigt zelf tegenover bovengenoemde krant dat hij met ingang van het nieuwe jaar elke woensdag vrijaf krijgt: "Daar ben ik heel blij mee. Ik heb nog niets gehoord over wie mij gaat vervangen. Verder heb ik gezegd: joh, laten we één jaar verder gaan. Daarna zien we wel weer verder", aldus de oud-voetballer.

Ook Derksen is inmiddels om: na bemiddeling van De Mol is er afgesproken dat per Vandaag Inside-uitzending minimaal drie onderwerpen die De Snor aandraagt zullen worden behandeld. Dat was echter niet eens zijn belangrijkste voorwaarde om langer door te gaan: Derksen wil vooral 'niet meer in de malen genomen worden door Wilfred', leest het. Begin november stapte Derksen nog op toen Genee, niet voor het eerst, de lijst met onderwerpen die Derksen dagelijks aandraagt, op de hak nam.

Johan Derksen: 'Wilfred Genee werkt als een rode lap op een stier bij John de Mol'

De onderhandelingen met Genee zelf lopen echter wat stroever. Derksen legt uit: "Hij is er nog niet uitgekomen met John vanwege het feit dat hij een interviewprogramma wil, maar dit niet krijgt. Genee werkt als een rode lap op een stier bij De Mol, dat helpt in zo’n gesprek ook niet mee." De Mol zou Genee zelfs toestemming hebben verleend om zijn plannen voor een eigen programma te pitchen bij de NPO, maar daar had men 'geen interesse'. "Ik heb begrepen dat er bij de NPO heel veel talent op de bank zit en ze willen de scheiding met de commerciële omroep graag in stand ouden", zegt Genee zelf tegen De Telegraaf.

