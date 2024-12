Vaste gast Vandaag Inside dreigt te vertrekken: 'Johan Derksen is klaar met hem'

De heren van Vandaag Inside willen af van vaste tafelgast Job Knoester, zo stellen mediakenners Rob Goossens en Luuk Ikink althans. Het tweetal heeft het gevoel dat de advocaat een beetje is uitgewerkt op televisie.

In de podcast van RTL Boulevard, de BLVD-podcast, word de toekomst van Knoester bij het programma Vandaag Inside besproken door Ikink en Goossens. Laatstgenoemde heeft het gevoel dat de heren van Vandaag Inside het wel gehad hebben met de strafpleiter: "Job Knoester, daar is volgens mij inmiddels zelfs Johan inmiddels een beetje klaar mee", valt Goossens op.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Directeurtje' maakt als Sinterklaas Johan Derksen met cadeau compleet belachelijk

Ikink ziet hetzelfde en zag afgelopen week een opvallend iets in de uitzending van Vandaag Inside gebeuren tussen Knoester en presentator Wilfred Genee: “Ja, Wilfred vroeg dus deze week aan Job Knoester: Vind je het nog wel leuk? Heb je het naar je zin? Vind je het een leuk programma eigenlijk? Knoester zei dat hij er wel lekker zat. Hij had eigenlijk het hele halve uur nog helemaal niks ingebracht", weet Ikink. "Hij brengt zó weinig in!"

De journalist van RTL Boulevard vervolgt: "Ik krijg een beetje het gevoel dat ze denken: Nou, die Knoester, ik weet nog of die in 2025 nog zo vaak aan moet schuiven", zegt Ikink. Goossens adviseert Vandaag Inside om een wissel door te voeren en Knoester niet meer als tafelgast, maar als bargast aan te laten schuiven: "En dan gewoon Merel Ek aan tafel. Het programma kan dat wel even gebruiken", denkt Goossens.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Gijp bevestigt: publiekslieveling Vandaag Inside is gecanceld door Johan Derksen

Op voorspraak van Johan Derksen komt een bekende tafelgast niet meer bij Vandaag Inside.