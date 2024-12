'Directeurtje' maakt als Sinterklaas Johan Derksen met cadeau compleet belachelijk

Sinterklaas, of te wel 'directeurtje' Marco Louwerens, heeft zich op Sinterklaasavond weer van zijn beste kant laten zien. Louwerens deelde zoals gewoonlijk veel cadeautjes uit, waaronder enkele zeer opvallende.

René van der Gijp kreeg twee vakantiedaagjes cadeau, aangezien de analist de seizoenen met VI lang vind duren. Wilfred Genee op zijn beurt kreeg een mooie plaat met op de cover: 'Het Goede Doel - Vriendschap is een illusie. Op de cover zijn Genee zelf, Van der Gijp, Johan Derksen, Matthijs van Nieuwkerk en Özcan Akyol afgebeeld.

Het mooiste cadeau van de avond was voor Derksen. "We hebben het onderwerpenlijstje voor Johan voor december al uitgeprint." De Sint overhandigt Genee vervolgens een enorme rol papier met tekst. "Zo zeg! Dat is wel een heleboel", reageert de presentator. De rol is meters lang. "Enkel voor december!", herhaalt Sinterklaas. De rol is hieronder te zien.

Het 'onderwerpenlijstje' was een belangrijke reden voor het ontstaan van de rel op 4 november van dit jaar. Derksen had die dag een lang lijstje ingeleverd met onderwerpen waar hij over wilde praten, iets waar Genee zich aan stoorde. Hij vond dat er te veel onderwerpen werden aangedragen door Derksen, terwijl de flow van de show ook belangrijk is. Genee maakte er meerdere grappen over, waardoor Derksen al na vier minuten in de aflevering op huis aan ging.

