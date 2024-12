'Sinterklaas' steelt show bij Vandaag Inside met cover Wilfred Genee: 'Iedere avond weer die hel'

'Sinterklaas', ofwel 'directeurtje' Marco Louwerens, is donderdag op het zalig avondje weer langsgekomen bij Vandaag Inside. Op de voor hem bekende manier zette hij geruime tijd iedereen voor gek. Als klap op de vuurpijl ging Louwerens ook nog zingen; hij coverde 'Zomaar een avond in de kroeg' van Wilfred Genee.

Het nummer van de presentator kwam eind oktober uit en werd relatief gezien vrij goed geluisterd. In de Sterren NL Top 25 staat het nummer al langere tijd in de toptien. Tijdens de uitzendingen van Vandaag Inside ging het vaker over het nummer, dat Johan Derksen ook eens 'kutliedje' noemde.

Louwerens, ook dit jaar weer verkleed als Sinterklaas, maakte daar in de uitzending van 5 december een cover van. Enkele regels van het nummer: "Zeg John, grijp nu eens in. Want in die gasten heeft echt niemand nu nog zin. Ontsla ze snel, gooi ze eruit. Het scheelt jou ook nog een hele dikke duit."

En als refrein:

Ik heb geen zin meer in dit trio

Echt ik ben ze liever kwijt dan rijk

Iedere avond weer die hel

Niks dan gewauwel over seks en wolven

Dat lult maar door, toe stop het snel

Iedere avond weer die hel

Iedere avond

