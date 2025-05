PSG overleeft vroege Arsenal-storm en gaat naar Champions League-finale

Paris Saint-Germain wordt de tegenstander van Internazionale in de Champions League. De Parijzenaren waren in het eigen Parc des Princes met 2-1 te sterk voor Arsenal. Na een vroege storm van The Gunners nam PSG de touwtjes in handen en kwam het in de eerste helft schitterend op voorsprong via Fábian Ruiz. In de tweede helft maakte Achraf Hakimi er 2-0 van, waarna Arsenal kort daarna nog terugkwam via Bukayo Saka. De finaleplaats kwam voor Les Parisiens echter geen moment in gevaar.

Arsenal ging voortvarend van start en had in de openingsfase een duidelijk doel: stormen. Al na drie minuten was er een dot van een kans voor de bezoekers uit Londen. Vanaf rechts kwam Jurriën Timber met een gevaarlijke en goede voorzet, die door Declan Rice nipt naast gekopt werd. Nog geen minuut later was daar alweer de volgende kans voor Arsenal: Gabriel Martinelli stuitte van dichtbij op Gianluigi Donnarumma. De Arsenal-storm was daarmee nog niet gaan liggen, want na zeven minuten draaide Rice een corner gevaarlijk in, maar de Italiaanse PSG-goalie kon deze eenvoudig wegtikken. Uit de aanval daarop was het Martin Ødegaard met een vlammende uithaal, die ternauwernood naast getikt wordt door Donnarumma.

Artikel gaat verder onder video

PSG wist de ijzersterke tien minuten van Arsenal te overleven en zette er wat tegenover. Na balverlies van Arsenal kon de thuisploeg er razendsnel uitkomen met de counter, maar een voorzet van Hakimi kon eenvoudig geraapt worden door David Raya. Niet veel later was er wel een grote kans voor PSG. Kvaratskhelia krulde de bal van randje zestien uiterst fraai op de paal. Het was een ferme waarschuwing van de Parijzenaren, die zich halverwege de eerste helft opnieuw meldden bij de goal van Raya. Ditmaal was het na een rappe counter Doué die een slap rollertje produceerde.

PSG schitterend op voorsprong

In tegenstelling tot Arsenal wist PSG zich uiteindelijk wel te belonen. Na een afvallende bal uit een vrije trap kwam de bal voor de voeten van Fábian Ruiz, die de bal aannam, klaarlegde en vervolgens verwoestend uithaalde met de wreef: 1-0 PSG. Les Parisiens verzuimden vervolgens om na dertig minuten het duel definitief in het slot te gooien, nadat het helemaal open lag bij Arsenal. Bradley Barcola stuitte na wederom een counter op Raya. Voor rust probeerden The Gunners nog wel op de stand gelijk te trekken, maar tot hele grote mogelijkheden kwam het niet.

Arsenal moest na rust, maar slaagde er in het openingskwartier van de tweede helft niet in om tot grote kansen te komen. Het creëerde wel enkele mogelijkheden, maar heel verontrustend werd het niet voor de ploeg van Luis Enrique. Na 64 minuten was er dan wel een hele grote kans voor Bukayo Saka. De Engelse vleugelaanvaller krulde de bal vanaf de rechterkant van de zestien richting de kruising, maar Donnarumma tikte de bal op sierlijke wijze naast.

VAR grijpt plotseling in

De wedstrijd kabbelde rustig voort in de tweede helft, toen scheidsrechter Felix Zwayer het spel plots stillegde. De VAR kwam op zijn oor en riep de Duitse arbiter naar het scherm. Op beelden was inderdaad te zien dat Myles Lewis-Skelly de bal met de hand beroerde. Vitinha mocht aanleggen om het duel definitief te beslissen, maar faalde oog in oog met Raya. Dit terwijl de Spaanse doelman niet bekend staat als penaltykiller. Arsenal leefde derhalve nog en mocht nog altijd hopen op een finaleplaats.

Hakimi beslist duel vroegtijdig

Die hoop werd al snel de grond in geboord door PSG. Want nog geen drie minuten na de gemiste penalty van Vitinha was daar alsnog de 2-0 voor de mannen van Enrique. Hakimi werd in de zestien aangespeeld en schoot onberispelijk raak met zijn rechterbeen. Dat bracht de stand op 3-0 in het voordeel van de Parijzenaren over twee duels. Kort daarna deed Arsenal via Saka wat terug: 2-1. Diezelfde Saka kreeg enkele minuten later de kans om de spanning helemaal terug te brengen, maar nadat Donnarumma over de bal heen dook schoot de buitenspeler huizenhoog over. Het geloof zakte daarna weg bij Arsenal. PSG trok de 2-1 over de streep en staat zodoende op 31 mei tegenover Internazionale in de Allianz Arena in München.