Laporta komt met snoeihard oordeel na CL-uitschakeling Barcelona

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft zich uitgesproken over de uitschakeling van zijn club in de halve finale van de Champions League. De Catalanen gingen over twee duels onderuit tegen Internazionale (7-6) en de bestuurder legt de schuld hiervan bij de arbitrage.

Barcelona kende dinsdag een pijnlijke avond in de Champions League. Nadat de Catalanen in eigen huis met 3-3 gelijk hadden gespeeld tegen Inter, leken ze in Italië hard op weg naar de finale. Een doelpunt van Francesco Acerbi in de blessuretijd zorgde echter voor een verlenging, waarin de Italianen aan het langste eind trokken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Inter-ster zeikt Yamal af, verwijdert bericht en hemelt Spaans talent dan hélemaal op

Een dag na de uitschakeling van Barcelona heeft Laporta via de officiële kanalen van zich laten horen. “Samen moeten we ervoor zorgen dat de spelers de juiste mentaliteit hervinden om de titel te winnen”, begon de voorzitter. “Gisteren is het helaas niet gelukt. We hebben gestreden om de finale in München te bereiken, maar het mocht niet zo zijn. Vooral omdat de arbitrage ons heeft benadeeld”, sneert hij.

LEES OOK: Kijkers tweeten massaal over Ajax na Inter - Barça

Met die uitspraak doelt Laporta op de keuze van Szymon Marciniak om in de eerste helft na een ingreep van VAR Dennis Higler een strafschop te geven aan Inter. In de tweede helft werd een penalty voor Barcelona juist teruggedraaid door de VAR. “Maar dat moet ons juist sterker maken”, stelt de bestuurder. “We hebben een ploeg voor nu én voor de toekomst. Als we hard blijven werken, weet ik zeker dat onze dromen werkelijkheid zullen worden en dat we volgend seizoen opnieuw strijden om de Champions League. Dat is wat we allemaal willen. Ik zie dat de fans trots zijn.”

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'Goudhaantje van FC Barcelona treft drastische maatregel en zoekt hulp van buitenaf' 🔗

👉 Real Madrid dreigt belangrijke aanwinst voor de neus van FC Barcelona weg te kapen 🔗

👉 Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong' 🔗

👉 FC Barcelona mag serieus hopen op aanwinst: transfervrij vertrek bevestigd 🔗

👉 Hoogspanning bij FC Barcelona: 'Drie spelers uiten woede en onvrede over trainer Flick' 🔗