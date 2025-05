Inter-ster zeikt Yamal af, verwijdert bericht en hemelt Spaans talent dan hélemaal op

heeft dinsdagavond een zeer opvallend bericht op Instagram geplaatst. De spits van Internazionale plaatste een verhaal waarin hij een uitspraak van in de zeik nam, verwijderde deze snel en deelde toen juist een groot compliment uit aan de jonge Spanjaard.

De Franse spits beleefde niet zijn beste wedstrijd in een Inter-shirt, maar dat zal hem een zorg zijn. Mede door een briljante Denzel Dumfries staat de ploeg uit Milaan in de finale van de Champions League, ten koste van FC Barcelona. Yamal kon aan Spaanse zijde onvoldoende zijn stempel drukken. Het 17-jarige toptalent was met dribbels, trucjes en schoten uit de tweede lijn enkele keren dreigend, maar kreeg uiteindelijk geen doelpunt of assist op zijn naam. FC Barcelona richt zich nu weer op LaLiga, waarin komende zondag Real Madrid op bezoek komt.

Artikel gaat verder onder video

De Catalanen hadden echter wel hun hoop gevestigd op een finaleplek in de Champions League. Zo schreef Yamal voorafgaand aan het duel met Inter: 'On a mission' (Op een missie, vert.). Deze uitspraak zou Thuram na de wedstrijd tegen het jonge talent gebruiken.

LEES OOK: Barcelona-speler ontvangt duizenden haatreacties en besluit maatregelen te treffen

Zo deelde Thuram na de spectaculaire 4-3 in eigen huis een Instagram-verhaal met hem en Yamal op de foto. Daarbij stond geschreven: "On a mission, ehh", vergezeld door twee lach-emoji's. De Franse 27-jarige spits realiseerde zich al snel dat hij een fout had gemaakt en verwijderde het bericht. Vervolgens deelde hij een video met beelden van Yamal, waarbij geschreven staat: 'Greatness recognizes greatness' (Grootheden (h)erkennen grootheden, vert.). Thuram ging dus van spot naar ongekende lof in een mum van tijd. Veel voetbalfans snappen niet waarom de Fransman het eerste bericht plaatste. "Iemand belachelijk maken die tien jaar jonger is, is ronduit beschamend", schrijft een twitteraar.

Thuram just posted on his IG story😂 pic.twitter.com/S39waNZB3j — Twilight (@the_marcoli_boy) May 6, 2025

© Instagram thuram

