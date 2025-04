Kraay junior haalt uit: 'Hij heeft zich misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong'

Hans Kraay junior heeft bij Goedemorgen Eredivisie kiezelhard uitgehaald naar Joan Laporta. In de ogen van de ESPN-verslaggever heeft de voorzitter van FC Barcelona zich 'misselijkmakend' gedragen ten opzichte van . Hoewel de Oranje-international dolgraag bij de Spaanse topclub wilde blijven, kreeg hij vanwege zijn hoge salaris meermaals te horen dat hij moest vertrekken.

De Jong kende dit seizoen een lastige fase bij FC Barcelona waarin hij veel kritiek kreeg. De laatste weken is de 27-jarige middenvelder weer als vanouds in vorm en wordt hij vaak bedolven onder de complimenten. De Jong wist zaterdagavond met de Catalaanse club beslag te leggen op de Copa del Rey, door in de finale Real Madrid met 3-2 te verslaan na een verlenging.

LEES OOK: Frenkie de Jong trekt aan de noodrem en leidt comeback Real Madrid in

Kraay junior vertelt bij Goedemorgen Eredivisie dat hij Laporta persoonlijk kent. De verslaggever komt geregeld in S'Agaró, waar de voorzitter van Barcelona een privéstrand zou hebben. "Het is een verschrikkelijke man. Deze man heeft gewoon continu geprobeerd dat hele zware salaris van Frenkie de Jong te wissen. Hij heeft alles gedaan om hem weg te werken."

LEES OOK: Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney dag na jubileumwedstrijd gespot op andere tribune

"Frenkie de Jong verdient ook ontzettend veel, misschien te veel", erkent Kraay jr. "Maar hij kan er toch niets aan doen dat hij zoveel miljoenen verdient? Dat hebben zij toch gedaan? Deze man heeft zich echt misselijkmakend gedragen ten opzichte van Frenkie de Jong", foetert de verslaggever op Laporta.

De Jong krijgt lof over hoe rustig hij is gebleven

Het is volgens Kraay junior dan ook bewonderenswaardig hoe rustig De Jong onder alle kritiek is gebleven. "Hij is zo ongelooflijk mooi, knap stoïcijns gebleven. Hij heeft echt eventjes getwijfeld of hij nog de Frenkie de Jong zou worden. Hij heeft een jaar lang met een enkelblessure gelopen. Vier, vijf, zeven keer een terugslag gehad. Je zag aan alles dat Frenkie de Jong helemaal niet meer op Frenkie de Jong leek. Hij is nu weer Frenkie de Jong, omdat hij een normale enkel heeft. Elke dag als hij Laporta ziet, zwaait hij even en laat hij zijn portemonnee zien", grapt Kraay junior tot besluit.

