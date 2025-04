Barcelona slaat diep in verlenging toe en verslaat Real Madrid in bekerfinale

FC Barcelona heeft na een slijtageslag tegen Real Madrid beslag gelegd op de Copa del Rey. Na 90 minuten spelen hielden de Spaanse grootmachten elkaar precies in evenwicht (2-2). In de verlenging leek het lang op een strafschoppenserie uit te gaan draaien, tot vijf minuten voor tijd verwoestend uithaalde en de winnende treffer binnenschoot: 3-2.

Barcelona nam vanaf de aftrap het initiatief in Sevilla en had in de eerste twintig minuten liefst 73 procent balbezit. Real, dat linksback Ferland Mendy al na negen minuten geblesseerd uit zag vallen, mocht van geluk spreken dat de veelbesproken scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea de bal niet op de stip legde bij een handsbal van Federico Valverde in eigen zestien en kwam even later opnieuw goed weg toen een rollertje van Lamine Yamal maar net langs het doel van Thibaut Courtois rolde. De Belg moest even later voor het eerst reddend optreden op een harde kopbal van Jules Koundé uit een vrije trap, die door Courtois stijlvol onder de lat werd weggetikt.

Pedri zet Barcelona fraai op voorsprong

Real loerde ondertussen op de counter, maar slaagde er in de openingsfase zelden in voor het doel van Wojciech Szczesny op te duiken – laat staan gevaarlijk te worden. De voorsprong die Barcelona na een klein halfuur spelen afdwong was dan ook even terecht als fraai. Pau Cubarsí stond met een uitstekende onderschepping aan de basis van de openingstreffer. De jonge centrale verdediger speelde vervolgens in op Pedri, die vanaf het middenveld zag hoe Yamal een loopactie inzette en het 17-jarige suptertalent op zijn wenken bediende. Yamal dribbelde vervolgens richting de Real-zestien en legde perfect terug op de doorgelopen Pedri, die Courtois met een heerlijk schot het nakijken gaf: 1-0.

BEELDEN: Pedri onderstreept klasse en zet Barcelona op schitterende wijze op voorsprong in bekerfinale

De Madrilenen zetten na de goal wel wat meer aan, maar kamen niet verder dan een schotje van Vinícius Júnior dat voor het doel van Szczesny langs rolde. Aan de andere kant wist Barcelona vlak voor rust de voorsprong bijna te verdubbelen toen een hoekschop van Raphinha door een volle zestien stuiterde en buiten bereik van Courtois ineens op de tweede paal belandde. Even later, de blessuretijd was inmiddels ingegaan, dacht Vinícius heel even een penalty te krijgen nadat hij door Iñigo Martínez onderuit was geschoffeld. Omdat de Braziliaan even eerder buitenspel had gestaan ging dat feest echter niet door, waardoor het in het eerste bedrijf bij de treffer van Pedri bleef.

Carlo Ancelotti greep halverwege in en bracht alsnog zijn superster Kylian Mbappé, die niet fit genoeg was om te starten, als vervanger van Rodrygo binnen de lijnen. Het was echter Vinícius die voor het eerste grote gevaar van het tweede bedrijf zorgde. De Braziliaan werd weggestoken door Jude Bellingham en zag zijn inzet gekeerd worden door Szczesny, waarna de Pool ook knap redding bracht op de rebound van Vinícius. Szczesny wist zich in de daaropvolgende minuten nog een aantal keer te onderscheiden door Mbappé en even later opnieuw Vinícius van scoren af te houden. Omdat Real verder aan bleef dringen ontstond voor Barcelona meer ruimte om op de counter toe te slaan, maar Raphinha schoot tot tweemaal toe in kansrijke positie naast het doel van Courtois.

Verlengen na drie goals in knotsgekke slotfase

Na zeventig minuten spelen kwam Real dan toch op gelijke hoogte, waarbij Frenkie de Jong een ongelukkige hoofdrol speelde. De Nederlander trok in achtervolging op Mbappé aan de noodrem en hield de arm van de Fransman af. Uit de vrije trap die daarop gegeven werd schoot de Fransman via de paal - in de hoek van Szczesny - de 1-1 binnen. Amper vijf minuten later was de comeback helemaal compleet, toen Aurélien Tchouaméni uit een hoekschop de 1-2 binnenkopte. Daarop was het echter de beurt aan Barcelona om terug in de wedstrijd te komen, wat vijf minuten voor tijd lukte met dank aan gelegenheidsspits Ferran Torres. Na een dieptepass van invaller Ronald Araujo was de Spanjaard eerder bij de bal was dan de ver uitgekomen Courtois en kon hij eenvoudig de 2-2 in het lege doel schuiven.

BEELDEN: Frenkie de Jong trekt aan de noodrem en leidt comeback Real Madrid in

Terwijl De Jong al gewisseld was en het duel op een verlenging leek af te stevenen eiste De Burgos Bengoetxea diep in blessuretijd een hoofdrol voor zich op. De arbiter oordeelde dat Barcelona een strafschop verdiende na een vermeende overtreding van Raúl Asencio op Raphinha. De VAR had vervolgens lang nodig om vast te stellen of er inderdaad sprake was van een strafbaar vergrijp en riep de arbiter uiteindelijk maar naar het scherm. Daar concludeerde De Burgos Bengoetxea dat er inderdaad geen sprake was van een overtreding, waarop de penalty werd ingetrokken en Rahpinha geel kreeg voor een schwalbe. Even later zat ook de blessuretijd erop en was duidelijk dat er twee keer vijftien minuten verlenging aan te pas moesten komen om een winnaar aan te wijzen.

Koundé het goudhaantje van Barcelona

In de verlenging was het beste er bij beide ploegen wel vanaf. Kansen waren dan ook schaars, al was Torres vlak voor het einde van de eerste helft van de extra tijd dichtbij zijn tweede van de avond. Zijn rollertje belandde echter aan de verkeerde kant van de verre paal. In de tweede helft van de verlenging leek een strafschoppenserie onvermijdelijk, tot Koundé vijf minuten voor tijd plotseling een verkeerde pass in zijn voeten kreeg. De Franse Barcelona-back haalde van ruim twintig meter uit en liet Courtois kansloos: 3-2. Mbappé leek vervolgens in de eerste de beste tegenaanval een strafschop mee te gaan krijgen, maar daar ging wegens buitenspel een streep doorheen. In de slotminuut kreeg de al gewisselde Antonio Rüdiger nog rood omdat hij bij een opstootje iets op het veld gooide, maar aan de stand veranderde daarna niets meer, waardoor Barcelona de prijs in ontvangst mocht nemen.

HET IS WEER GELIJK! 🫨

Ferran Torres straft een inschattingsfout van Thibaut Courtois genadeloos af 🫣#ZiggoSport #CopaDelRey #ElClásico pic.twitter.com/m0jb8C4K2S — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 26, 2025

