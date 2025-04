Pedri onderstreept klasse en zet Barcelona op schitterende wijze op voorsprong in bekerfinale

FC Barcelona is net binnen het halve uur op voorsprong gekomen in de bekerfinale tegen aartsrivaal Real Madrid. Middenvelder Pedri was de gevierde man: de Spanjaard leidde de aanval zelf in en liet op aangeven van op schitterende wijze volstrekt kansloos.

Barcelona had het eerste halfuur het beste van het spel en domineerde de finale qua balbezit. Courtois had al reddend opgetreden op een harde kopbal van Jules Koundé uit een vrije trap, die hij maar net onder zijn lat vandaan wist te tikken. Na 28 minuten spelen had de Belg echter geen antwoord op de heerlijke uithaal van Pedri.

Pau Cubarsí stond met een uitstekende onderschepping aan de basis van de openingstreffer. De jonge centrale verdediger speelde vervolgens in op Pedri, die zag hoe Yamal een loopactie inzette en het 17-jarige suptertalent op zijn wenken bediende. Yamal dribbelde vervolgens richting de Real-zestien en legde perfect af op de doorgelopen Pedri, die Courtois het nakijken gaf: 1-0.

Van der Vaart: 'Ik zeg vaak tegen Damián...'

Rafael van der Vaart en Ronald de Boer loven in hun rustanalye bij Ziggo Sport de perfecte uitvoering van zowel Yamal als Pedri. "Hij geeft hem precies op de juiste snelheid. Je kan 'm ook te hard spelen, dan moet hij hem eerst aannemen en dan pas schieten. Ik zeg ook vaak tegen mijn zoon (Damián, red.), Ronald werkt met hem, met de binnenkant is het bijna altijd raak." De Boer haakt in: "Die snelheid van die pass is zó goed, omdat Pedri de tijd kan nemen. Je ziet Courtois ook denken: gaat hij nou in de korte hoek schieten?" Van der Vaart stelt dat het 'makkelijker' was geweest om inderdaad de andere hoek te kiezen: "Dan kun je naast het doel mikken en gaat hij er zo in. Dit is nog moeilijker, maar hij schiet hem zo lekker mee."

