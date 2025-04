De Boer tegen Ajax-talenten: 'Kijk naar hem! Dit moet je kunnen op je 18e'

Ronald de Boer is groot liefhebber van . De jeugdtrainer van Ajax ziet de verdediger van FC Barcelona als een lichtend voorbeeld voor de talenten op De Toekomst. Op achttienjarige leeftijd voetbalt Cubarsí al heel volwassen en legt hij veel intensiteit in zijn spel, zo ziet De Boer.

De analist van Ziggo Sport was vorige week woensdag in het Olympisch Stadion Lluís Companys om de Champions League-wedstrijd tussen Barcelona en Borussia Dortmund (4-0) te analyseren. Hij raakte onder de indruk van het spel van Barcelona, de club waarvoor hij zelf uitkwam in het seizoen 1999/00. “Wat een intensiteit. Het omschakelen van het hele team was echt indrukwekkend.”

Als voorbeeld wijst hij naar centrumverdediger Cubarsí. “Ik stond eergisteren op het veld bij de Onder 17 en Onder 19 van Ajax. En die Cubarsí is achttien hè! Wat een beest, in de positieve zin. Op die leeftijd al met zó veel intensiteit die duels aangaan…” De Boer wees spelers van Ajax op Cubarsí. “Ik zei tegen sommige jongens: eigenlijk moet je dat even terug gaan zien, of het live zien, om te zien wat je eigenlijk al moet kunnen op die leeftijd.”

“Natuurlijk is de ene speler fysiek eerder volgroeid en zijn er spelers die gewoon zoveel kwaliteit hebben dat het wat minder lang duurt. Een ander heeft een langere aanloop nodig. Ik was ook 23 toen ik het pas snapte. Maar wát een geweldenaar”, zegt hij over de jonge Spanjaard. “We genieten van dit Barcelona de laatste tijd. Het is echt weer het ouderwetse voetbal waarvoor je thuis wilt blijven.”

De Boer erkent dus dat hij op achttienjarige leeftijd nog lang niet zo ver was. “Ik kon aardig voetballen, maar het echte besef van wat profvoetbal inhoudt, kreeg ik pas nadat ik terugkeerde bij Ajax (in 1993, red.). Ik had toen een aanloopje gecreëerd bij FC Twente, maar pas daarna begreep ik wat er echt wordt geëist, elke keer weer. Maar deze jongens – Cubarsí, Yamal, Pedri – voetballen op zo’n jonge leeftijd al zo volwassen, dat vind ik echt knap.”

