'Frenkie de Jong legt gigantisch contractaanbod definitief naast zich neer'

heeft een aanbieding van de Saudische topclub Al-Ittihad definitief naast zich neergelegd, zo meldt de Spaanse krant Sport. De middenvelder verkeert de voorbije periode in bloedvorm bij FC Barcelona en is hard op weg naar het ondertekenen van een nieuw contract bij de koploper van LaLiga.

Minder dan een jaar geleden was de toekomst van De Jong in Barcelona nog hoogst onzeker. Het huidige contract van de oud-speler van Ajax loopt in de zomer van 2026 af, onderhandelingen over een nieuwe verbintenis liepen lange tijd stuk. Sportief directeur Deco zou op een gegeven moment zelfs een eerder gedaan aanbod hebben ingetrokken en actief op zoek zijn geweest naar een nieuwe club voor de middenvelder, om te voorkomen dat De Jong in 2026 gratis de deur uit zou lopen.

Vanuit Engeland zouden Liverpool en Manchester United de situatie rond De Jong nauwlettend gevolgd hebben, terwijl ook vanuit het steenrijke Saudi-Arabië de nodige belangstelling op gang zou zijn gekomen. Het was al eerder duidelijk dat de Nederlander niets voelde voor een overstap naar het Midden-Oosten, maar Sport claimt dat De Jong een lucratieve aanbieding van Al-Ittihad (onder meer de werkgever van Steven Bergwijn, Karim Benzema en N'Golo Kanté) definitief naast zich neer zou hebben gelegd.

Sinds hij in oktober eindelijk zijn rentree maakte nadat een slepende enkelblessure hem maanden aan de kant had gehouden, heeft De Jong zich opgeworpen tot een onmisbare schakel in het elftal van Hans-Dieter Flick. De trainer én de club willen dan ook dolgraag langer door met de Nederlandse middenvelder. Eerder werd al duidelijk dat Deco ergens deze week een onderhoud met Ali Dursun, de zaakwaarnemer van De Jong, zou gaan hebben. "Dat is nog niet gebeurd, maar er is contact. Barcelona heeft al een nieuw aanbod gedaan, de details worden op dit moment gladgestreken", weet Sport.

