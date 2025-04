'Barcelona maakt knieval richting Frenkie de Jong na 'wederopstanding' onder Flick'

FC Barcelona is volgens de Spaanse krant Sport bereid financieel ver te gaan om het contract van open te breken en te verlengen. De Nederlandse middenvelder loopt in de zomer van 2026 uit zijn verbintenis, maar zou nu tegen zijn huidige miljoenensalaris kunnen bijtekenen.

De toekomst van De Jong is al jaren een veelbesproken onderwerp in de Spaanse media. Waar Barcelona in voorgaande jaren van de Nederlander af scheen te willen, is hij dit seizoen onder de Duitse hoofdtrainer Hans-Dieter Flick uitgegroeid tot een bepalende kracht op het middenveld. Dat heeft de club volgens Sport, dat spreekt van een 'wederopstanding' van de Nederlander, doen besluiten om een nieuw contractaanbod bij De Jong en zijn zaakwaarnemer Ali Dursun neer te leggen, waarbij zijn huidige salaris van negentien miljoen euro per jaar gehandhaafd zou blijven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘Dirigent’ Frenkie de Jong stuurt Barça met ‘masterclass’ naar finale Copa del Rey

Er zitten echter nog wel enige haken en ogen aan het voorstel. Waar De Jong nu 'gegarandeerd' negentien miljoen euro per jaar op zou strijken, zou hij dat bedrag bij het ondertekenen van zijn nieuwe contract door middel van bonusconstructies alleen daadwerkelijk innen als hij aan bepaalde doelstellingen voldoet. Bovendien kan Barcelona zijn salaris pas daadwerkelijk bieden, als de club daartoe voldoende ruimte binnen het salarisbudget krijgt. LaLiga bepaalt welk bedrag de club uit mag geven aan spelershonoraria, afgelopen weken was er bijvoorbeeld nog veel te doen om de situatie rond Dani Olmo en Pau Víctor - die volgens de organisator van de Spaanse competitie onterecht groen licht kregen om ook na de winterstop in actie te komen namens de Catalanen.

'Dursun deze week nog naar Barcelona voor meeting met Deco'

De Jong wil zelf maar één ding, zo bevestigt Sport de berichtgeving van Mundo Deportivo van gisteren (maandag): zijn contract in Barcelona verlengen. "Hoewel er op dit moment nog geen officieel antwoord is gegeven door het team van Frenkie, is het een feit dat hij niet de intentie heeft om te luisteren naar elk ander aanbod dan dat van Barcelona", weet de krant. Dursun zou 'deze week' nog een ontmoeting met sportief directeur Deco van Barcelona hebben om de deal te bezegelen. Barcelona speelt morgen (woensdag) de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League tegen Borussia Dortmund. De wedstrijd in het Olympisch Stadion begint om 21.00 uur.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Het resterende programma van Barcelona, Real en Atlético: op deze datum wordt El Clásico gespeeld. 🔗

👉 Opvallend: 'Scheidsrechter Mateo Busquets Ferrer juicht na een gemiste strafschop van Barcelona' 🔗

👉 Frenkie de Jong verkeert in vorm van zijn leven en krijgt enorme complimenten in Spanje. 🔗

👉 FC Barcelona houdt een speler van Feyenoord nauwlettend in de gaten, weet SPORT. Hetzelfde geldt voor Liverpool. 🔗

👉Eén basisspeler van FC Barcelona heeft dit seizoen meermaals de woede van Hans-Dieter Flick over zich heen gekregen. 🔗