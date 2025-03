'Boze Flick smijt bij FC Barcelona met deuren en schreeuwt: basisspeler krijgt het zwaar te verduren'

De samenwerking tussen FC Barcelona en Hans-Dieter Flick is vooralsnog een groot succes. De Catalanen gaan met één wedstrijd minder gespeeld aan de leiding in eigen land en hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Maar dit betekent niet dat Flick er niet kort op zit bij zijn spelers. Sterker nog: de keuzeheer heeft al een aantal keer flink van zich laten horen. Volgens Mundo Deportivo hebben vooral en Iñaki Peña ervaren dat een boze Flick geen leuk persoon is.

Flick nam na het afgelopen seizoen bij FC Barcelona het stokje over van Xavi Hernández. De legendarische middenvelder had de club in 2023 nog wel naar het kampioenschap geleid, maar moest na een teleurstellend afgelopen seizoen plaatsmaken. Flick presteert tot op heden boven verwachting goed. FC Barcelona heeft met een wedstrijd minder gespeeld de koppositie in handen, staat in de kwartfinale van de Champions League en kan zich volgende week plaatsen voor de finale van de Copa del Rey. Bovendien won FC Barcelona onder Flick al tweemaal van Real Madrid. En niet te zuinig ook: in de competitie werd het in Madrid 0-4 en in de finale van de Supercopa 2-5. “Hansi Flick is al een idool geworden voor veel Barça-fans”, zo schrijft Mundo Deportivo dan ook.

Artikel gaat verder onder video

De Catalaanse sportkrant wijst op het feit dat FC Barcelona onder Flick nog in de race is voor alle hoofdprijzen en een ‘spectaculaire aanvalsstijl’ hanteert. “Zijn vriendelijke, elegante en afgemeten manier van doen in het openbaar heeft weerklank gevonden bij de fans van Barcelona, die hem zijn spelers liefdevol hebben zien omhelzen bij een wissel en regelmatig de tijd neemt om foto’s te maken met de fans”, zo klinkt het. Mundo Deportivo begint vervolgens over de ‘harde’ kant van de trainer Flick. Volgens de krant heeft de Duitser ‘meer dan eens’ zijn stem laten horen als er niet naar hem werd geluisterd.

LEES OOK: FC Barcelona krijgt tijdens Spanje - Nederland slecht nieuws te verwerken: ‘Het slechtste scenario’

‘Koundé heeft het meest geleden’

Mundo Deportivo heeft het over ‘de klap van de deur die Koundé nooit zal vergeten’. De Fransman, die in de zomer van 2022 voor veel geld overkwam van Sevilla, is onomstreden bij FC Barcelona en heeft als rechtsback een belangrijke rol in het elftal van Flick, maar zou ook degene zijn die het ‘meest heeft geleden’ sinds de aanstelling van de Duitser. “Koundé arriveerde te laat bij een trainingssessie en drie gesprekken voorafgaand aan de wedstrijd, iets wat hem in alle drie de wedstrijden zijn basisplaats kostte. Flick was vooral streng voor hem nadat hij voor de derde keer te laat was gekomen bij een wedstrijdbespreking, op de dag van de thuiswedstrijd tegen Rayo Vallecano. Die dag kwam de Fransman te laat aan voor de bespreking in een kamer in het Torre Melina Gran Meliá Hotel, het voormalige Juan Carlos I-gebouw.”

LEES OOK: Toekomst van Frenkie de Jong lijkt bekend: Ali Dursun vol aan het werk gezet

Flick liet duidelijk merken dat hij er helemaal klaar mee was. “De manager wachtte Koundé op bij de deur van de kamer, met de rest van het team binnen, en toen de Fransman binnenkwam, sloeg Flick de deur zo hard dicht dat deze bijna kapotging”, schrijft de krant, die eraan toevoegt dat Flick ook nog ‘schreeuwde’ naar Koundé. “De regel is dat als je te laat op een training arriveert, je een boete krijgt. Als je te laat arriveert op de wedstrijddag, krijg je een boete en ‘bankstraf’, zoals ook Iñaki Peña overkwam”, zo weet Mundo Deportivo. Peña was dit seizoen in eerste instantie de vervanger van de geblesseerde Marc-André Ter Stegen, maar verloor begin dit kalenderjaar zijn basisplaats. Peña had in de halve finale van de Supercopa tegen Athletic Club normaal gesproken een basisplaats gehad, maar meldde zich te laat voor de wedstrijdbespreking. “Het was de keeper met wie hij het meest verhitte gesprek had”, zo klinkt het over Flick.

Volgens de site raakt Flick ‘ook erg gespannen voor en tijdens wedstrijden’. “Een half uur voor de aftrap is hij al gefocust en spreekt hij nauwelijks met iemand. Hij beleeft de wedstrijden ook intens. Er zijn al een paar waterflessen door de lucht geslingerd na een tegendoelpunt en Sorg en De la Fuente, zijn vertrouwde assistenten, hebben ook een paar berispingen van hem gekregen”, zo klinkt het.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 De toekomst van Frenkie de Jong lijkt bij Barcelona te liggen. De middenvelder heeft zijn zaakwaarnemer Ali Dursun aan het werk gezet. 🔗

👉 FC Barcelona houdt een speler van Feyenoord nauwlettend in de gaten, weet SPORT. Hetzelfde geldt voor Liverpool. 🔗

👉 Een in Catalonië gevestigde sportkrant walgt van Real Madrid. "Dit overkwam Barça ook en zij huilden niet." 🔗

👉 Barcelona wordt gezien als de grootste kanshebber om de Champions League te winnen. 🔗