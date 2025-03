Niet Arsenal, Bayern of Real Madrid, maar deze club is de grootste kanshebber voor de winst van de Champions League

FC Barcelona is de favoriet voor de eindzege van de Champions League. Dat blijkt uit de statistieken van Opta. De huidige koploper van Spanje houdt Paris Saint-Germain vlak onder zich. Opvallend is dat Real Madrid volgens de supercomputer van het bureau slechts 13,6 procent kans heeft om het toernooi te winnen.

Het is dit jaar alweer tien jaar geleden dat FC Barcelona zich voor het laatst kroonde tot de beste van Europa. Aan de hand van het supertrio Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar rekenden de Catalanen in de knock-outfase van de Champions League af met achtereenvolgens Manchester City, PSG en Bayern München, alvorens in de finale Juventus met 3-1 te verslaan. Nadien volgden de teleurstellingen elkaar in rap tempo op voor FC Barcelona, dat dit seizoen echter een goede kans maakt om het toernooi te winnen. Dat heeft de supercomputer van Opta berekend althans.

FC Barcelona rekende in de achtste finales van de Champions League af met Benfica. Na de 0-1 zege in de heenwedstrijd in Lissabon won de formatie van coach Hans-Dieter Flick dinsdagavond op eigen veld met 3-1. In de kwartfinales wacht een tweeluik met Borussia Dortmund. FC Barcelona is de torenhoge favoriet voor het bereiken van de volgende ronde. Opta acht de kans liefst 80% dat de Catalanen de halve finales bereiken. Mocht dat inderdaad gebeuren, wacht FC Barcelona een dubbele ontmoeting met de winnaar van het treffen tussen Bayern München en Internazionale. Volgens Opta is de kans dan 41,5% dat Barça de eindstrijd bereikt.

Ook PSG maakt een goede kans

FC Barcelona heeft 20,4% kans om het miljardenbal als winnaar af te sluiten, zo heeft de supercomputer berekend. Dat is slechts 1,1% meer dan PSG. De Fransen maakten in de tussenronde van het toernooi al indruk door over twee wedstrijden met 10-0 (!) te winnen van Stade Brest en kegelden eerder deze week Liverpool uit de Champions League. Ze treffen in de volgende ronde Aston Villa en zijn op basis van de statistieken van Opta de grote favoriet voor het bereiken van de halve finales. Opta acht de kans op een halve finaleplaats voor Aston Villa slechts 27,9%. Daarmee zijn de Britten naast Borussia Dortmund de grote underdog voorafgaand aan de kwartfinales. De Duitsers maken, volgens Opta, slechts 20% kans op het bereiken van de laatste vier.

PSG volgt FC Barcelona als grootste kanshebber voor de eindzege. Opta schat de kans op een Parijse triomf op 19,3%. Daarna volgen Arsenal en Internazionale met respectievelijk 16,8% en 16,4%. Real Madrid volgt met slechts 13,6%. De formatie van coach Carlo Ancelotti is de regerend titelhouder, na de 2-0 overwinning op Borussia Dortmund in de finale van vorig seizoen. Real Madrid rekende in de tussenronde van deze editie af met Manchester City en schakelde woensdagavond Atlético Madrid uit vanaf elf meter. Arsenal is de volgende tegenstander. Bayern München (9,7%), Aston Villa (2,8%) en Borussia Dortmund (1%) hebben, volgens Opta, een nóg kleinere kans op het winnen van de Champions League.

De verwachte halve finales:

FC Barcelona - Internazionale

PSG - Arsenal

De verwachte finale:

FC Barcelona - PSG

