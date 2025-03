Twee absolute krakers: dit zijn de kwartfinales van de Champions League

Nadat Paris Saint-Germain, FC Barcelona, Bayern München en Internazionale zich dinsdagavond al verzekerden van een ticket voor de kwartfinales van de Champions League, hebben woensdagavond ook Aston Villa, Real Madrid, Arsenal en Borussia Dortmund hun plekje bij de laatste acht veiliggesteld. In dit artikel vind je een overzicht van het schema voor de volgende ronde van het miljardenbal, met Bayern München - Internazionale en Arsenal - Real Madrid als absolute krakers.

Op vrijdag 21 februari werd er geloot voor de achtste finales van de Champions League. PSV, dat zich in de tussenronde had ontdaan van Juventus, werd gekoppeld aan Arsenal en Feyenoord, dat in de voorgaande ronde te sterk was voor AC Milan, moest het opnemen tegen Internazionale. Voor beide Nederlandse topclubs was het bereiken van de volgende ronde na één wedstrijd al een vrijwel onmogelijke klus. PSV ging op eigen veld met 1-7 onderuit tegen Arsenal, terwijl Feyenoord zijn meerdere moest erkennen in Internazionale (0-2). Ook tijdens de tweede ontmoeting in de achtste finales ging het mis voor Feyenoord, waar PSV nog enigszins met opgegeven hoofd uit het toernooi stapte.

Wie hebben zich allemaal geplaatst voor de kwartfinales?

Arsenal en Internazionale plaatsten zich dus zonder al teveel moeite voor de volgende ronde. Zij worden in de kwartfinales vergezeld door PSG, FC Barcelona, Bayern München, Aston Villa, Real/Atlético Madrid en Borussia Dortmund. Op 21 februari werd er ook al geloot voor het vervolg van het toernooi. Toen werd dus al duidelijk dat de winnaar van het tweeluik tussen PSV en Arsenal het in de kwartfinale moest opnemen tegen Atlético Madrid of Real Madrid, terwijl de winnaar van Feyenoord - Internazionale zich mocht gaan opmaken voor een dubbele krachtmeting met Bayern München of Bayer Leverkusen. Arsenal treft Real Madrid, Internazionale neemt het op tegen Bayern.

Dit is het volledige schema voor de kwartfinales

PSG - Aston Villa

Arsenal - Real Madrid

FC Barcelona - Borussia Dortmund

Bayern München - Internazionale

Wanneer worden de kwartfinales gespeeld?

De heenwedstrijden in de volgende ronde worden gespeeld op 8 en 9 april. De returns staan voor 15 en 16 april op het programma.

Wat is er bekend over de halve finales?

Op 21 februari werd er niet alleen geloot voor de achtste finales en kwartfinales, maar ook al voor de halve finales. De winnaar van de kwartfinale tussen PSG en Aston Villa neemt het in de strijd om een plek in de finale op tegen Arsenal of Real Madrid, terwijl de winnaar van het dubbele treffen tussen FC Barcelona en Borussia Dortmund een strijd met Bayern München of Internazionale wacht. De eerste halve finales worden gespeeld op 29 en 30 april, de returns op 6 en 7 mei. De finale, gespeeld in München, staat voor 31 mei op het programma.

Who is going all the way? 👀#UCL pic.twitter.com/c9DzzIcetI — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2025

