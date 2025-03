Zoveel heeft PSV tot nu toe verdiend in de Champions League, dit bedrag staat tegen Arsenal op het spel

PSV heeft dit seizoen al een aanzienlijk bedrag bij elkaar gespeeld in de Champions League. De Eindhovenaren overleefden de competitiefase en rekenden in de tussenronde af met Juventus, waardoor de club al tientallen miljoenen aan premies en bonussen op de rekening heeft kunnen bijschrijven. Als PSV er in de achtste finales in slaagt om ook af te rekenen met Arsenal, dan mag de penningmeester zich opnieuw in de handen wrijven.

Hoeveel heeft PSV tot nu toe verdiend in de Champions League?

De UEFA verdeelt dit seizoen een bedrag van bijna 2,5 miljard euro onder de deelnemende ploegen aan de Champions League. Dat is bijna vijf keer (!) zoveel als in de Europa League te verdienen valt (565 miljoen euro). PSV plaatste zich als kampioen van Nederland rechtstreeks voor het hoofdtoernooi. Daarmee verzekerden de Eindhovenaren zich van een startpremie van 18,62 miljoen euro plus een bedrag van - naar schatting - zo'n 17 miljoen euro afkomstig uit de zogeheten value pillar van de UEFA, die wordt berekend op basis van onder meer de geschatte tv-inkomsten en de clubcoëfficiënt.

In de acht wedstrijden in de dit seizoen geïntroduceerde competitiefase was een overwinning goed voor een premie van 2,1 miljoen euro, terwijl een gelijkspel 700.000 euro opleverde. PSV pakte de volle buit tegen Girona (4-0), Shakhtar Donetsk (3-2), Rode Ster Belgrado (2-3) en Liverpool (3-2) en sleepte remises uit het vuur tegen Sporting Portugal en Paris Saint-Germain (beiden 1-1). Dat betekent dat de club in de competitiefase in totaal 9,8 miljoen euro aan premies in de wacht sleepte. Met veertien punten eindigde PSV als veertiende in de eindrangschikking, wat goed was voor een bonus van nog eens 6,325 miljoen euro, plus nog eens 1 miljoen euro voor het bereiken van de play-offs.

PSV werd in de tussenronde vervolgens gekoppeld aan de Italiaanse grootmacht Juventus. De uitwedstrijd in Turijn leverde een 2-1 nederlaag op, maar die werd een week later in Eindhoven weggepoetst. In het Philips Stadion stond na 90 minuten dezelfde eindstand in het voordeel van PSV op het bord, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Ryan Flamingo tekende daarin voor de beslissende 3-1, die PSV niet alleen een plek bij de laatste zestien maar óók een premie van nog eens 11 miljoen euro opleverde. Dat brengt het totaalbedrag dat de UEFA dit seizoen aan PSV heeft overgemaakt op zo'n 63,7 miljoen euro.

Hoeveel verdient PSV bij het bereiken van de kwartfinale?

Als PSV in de achtste finales af weet te rekenen met Arsenal, dan kan de penningmeester een premie van 12,5 miljoen euro tegemoet zien. De rondes daarna zijn nóg een stukje lucratiever: voor de vier halvefinalisten ligt nog eens 15 miljoen euro klaar, terwijl het bereiken van de eindstrijd een bedrag van 18,5 miljoen euro oplevert. Wordt de 'cup met de grote oren' daadwerkelijk gewonnen, dan levert dat een extra premie van 6,5 miljoen euro op. Mocht PSV dat allemaal lukken, dan komt het totaalbedrag aan bonussen en premies uit op ruim 116 miljoen euro.

