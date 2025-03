Ledezma aast op transfervrije stap naar buitenland en heeft twee opties

PSV gaat komende zomer mogelijk afscheid nemen van . De 24-jarige Amerikaan beschikt over een aflopend contract in Eindhoven en is nog altijd in gesprek over een nieuwe verbintenis. Volgens het Eindhovens Dagblad denkt Ledezma er echter over na een stap naar het buitenland te maken.

Bij PSV beschikken de nodige spelers over aflopende contracten. Waar dinsdag duidelijk werd dat Olivier Boscagli komende zomer transfervrij vertrekt bij PSV, lijkt hetzelfde ook voor Walter Benítez te gelden. Of Ledezma komend seizoen nog tot de selectie van de Eindhovenaren behoort, blijft vooralsnog ook een vraag.

Het ED schrijft dat de Amerikaanse rechtsback momenteel wel in gesprek is met PSV over een nieuw contract, maar dat er nog lang geen sprake is van een deal. Ledezma zou er namelijk serieus over nadenken een stap naar het buitenland te maken. Volgens de regionale krant gelden zowel Mexico als een terugkeer naar de Verenigde Staten als opties voor de rechtspoot.

Door een blessure kwam Ledezma vorig seizoen nauwelijks in actie voor PSV. Dit seizoen ziet de wereld er echter heel anders uit voor de Amerikaan. Door de blessure van Sergiño Dest en de tegenvallende prestaties van Rick Karsdorp mag hij regelmatig opdraven als rechtsback. In alle competities kwam Ledezma al tot 31 duels, waarin hij een keer trefzeker was.

