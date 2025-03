Nederland dreigt toptalent met twee duels in Jong Oranje te verliezen aan Sierra Leone

Sierra Leone onderneemt momenteel pogingen om voor het Afrikaanse land te laten kiezen, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De negentienjarige middenvelder speelde in het verleden jeugdinterlands voor Oranje, maar kan bij Sierra Leone aansluiten bij het eerste elftal.

Babadi staat bij PSV te boek als groot talent. De aanvallende middenvelder leek afgelopen zomer transfervrij te vertrekken uit Eindhoven, maar zette uiteindelijk toch zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis, tot medio 2028. Dit seizoen komt het talent echter nauwelijks tot spelen toe in de ploeg van Peter Bosz. In alle competities kwam hij negen duels in actie in de hoofdmacht.

LEES OOK: Oranje-rentree stelt Memphis na heldenrol voor duivels dilemma

Artikel gaat verder onder video

Doordat Babadi zo weinig speelt bij PSV, is hij niet opgeroepen voor Jong Oranje. In het verleden speelde hij wel voor de andere jeugdelftallen van Nederland, terwijl hij in 2023 al twee keer mee mocht doen bij Jong Oranje. In zijn eerste wedstrijd wist hij direct te scoren. Afgelopen jaar kwam de rechtspoot uit voor Oranje Onder 19. Doordat Babadi nu niet tot de selectie van Jong Oranje behoort, ruikt Sierra Leone de kans schoon. Gezien hij nog geen 21 jaar is, kan hij nog vrij wisselen van land waarvoor hij interlands speelt.

LEES OOK: Felle discussie bij ESPN over Sem Steijn: 'Voor wie zou je hem erin zetten?'

Hoewel Babadi zelf gewoon in Nederland is geboren en opgegroeid, heeft hij via zijn ouders roots in Sierra Leone. Volgens het ED wil de bond van het West-Afrikaanse land de talentvolle middenvelder er nu van overtuigen voor hun te kiezen. Daarbij zou hij al voor het eerste elftal van Sierra Leone kunnen uitkomen, maar ook het Onder 20-elftal is een optie. PSV laat Babadi volledig vrij in zijn keuze, maar hij wil er eerst goed over nadenken.

Moet de KNVB er alles aan doen Babadi voor Nederland te laten kiezen? Laden... 51.6% Ja, hij gaat in de toekomst belangrijk zijn voor Nederland 48.4% Nee, we hebben middenvelders genoeg 64 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Andries Noppert bespreekt terugkeer bij Oranje: ‘Ja, als materiaalman’

Andries Noppert rekent er niet op dat hij ooit nog het shirt van het Nederlands elftal draagt.