Oranje-rentree stelt Memphis na heldenrol voor duivels dilemma

heeft zich zondagavond met Corinthians geplaatst voor de finale van de Campeonato Paulista, het staatskampioenschap van São Paulo. Met een assist had de 31-jarige spits een belangrijk aandeel in de 2-1 overwinning op het Santos van bankzitter Neymar. Vanwege de aankomende interlands van Oranje is het nog maar de vraag of Memphis mee kan doen aan de finalewedstrijden.

Corinthians kwam vroeg in de wedstrijd op voorsprong middels een slimme hoekschop van Memphis. De spits speelde de bal naar aanvalspartner Yuri Alberto, die de bal simpel in het net kon schieten. Vlak voor rust was het voormalig FC Porto-spits Tiquinho Soares die uit een hoekschop de 1-1 binnenkopte namens Santos.

Na rust ging de ploeg van Memphis opnieuw op jacht naar een voorsprong, die niet lang op zich liet wachten. Na 56 minuten was er de Argentijn Rodrigo Garro het eindstation van een fraaie aanval, waarbij Memphis betrokken was. De aanvallende middenvelder liet Santos-doelman Gabriel Brazão kansloos.

Memphis speelde de gehele wedstrijd en was in de slotfase nog dicht bij de 3-1 voor Corinthians na een fraaie actie, maar wist niet tot een treffer te komen. Santos eindigde het duel nog met negen man nadat harde tackles van José Ivaldo Almeide Silva en Gonzalo Escobar door de scheidsrechter werden bestraft met een directe rode kaart.

Memphis mist mogelijk finale

Door de overwinning plaatste Corinthians zich voor de finale, waarin Palmeiras of São Paulo FC wacht. Het is echter nog maar de vraag of Memphis mee kan doen. De finale van de Campeonato Paulista wordt gespeeld over twee wedstrijden. De heenwedstrijd is op zondag 16 maart, terwijl de return op donderdag 27 maart is.

Deze duels vallen kort voor en na de Nations League-wedstrijden van het Nederlands elftal tegen Spanje. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman treft La Furia Roja op donderdag 20 en zondag 23 maart. De keuzeheer van Oranje heeft al laten weten dat Memphis deel zal uitmaken van de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Vanuit São Paulo is het zeker twaalf uur vliegen naar Amsterdam, waardoor Memphis een korte voorbereiding zou hebben in Zeist en een jetlag ook niet is uitgesloten. Daarmee lijkt de spits te staan voor een duivels dilemma: meespelen met Corinthians in de finale van de Campeonato Paulista of zijn rentree maken in het Nederlands elftal.

