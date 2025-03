Brazilianen maken gehakt van Memphis, die vlak na Oranje-nieuws flinke dreun incasseert

is met Corinthians keihard onderuit gegaan in de laatste voorronde van de Copa Libertadores. Op bezoek bij Barcelona SC in Ecuador verloor de Braziliaanse club met 3-0. Daarmee wordt het bereiken van de groepsfase van de Zuid-Amerikaanse equivalent van de UEFA Champions League een bijna onmogelijke opgave. Na afloop werd Memphis bovendien flink bekritiseerd in de Braziliaanse media.

De afgelopen weken verkeerde Memphis in een uitstekende vorm met twee doelpunten en vijf assists in de laatste negen wedstrijden. Door deze prestaties wist de 31-jarige aanvaller zich te verzekeren van een plek in de 25-koppige voorselectie van het Nederlands elftal voor het tweeluik in de Nations League tegen Spanje.

Memphis kon donderdagnacht tegen Barcelona SC echter niet het verschil maken. Op slag van rust kwam de thuisploeg op voorsprong in het Estadio Monumental Isidro Romero Carbo. Janner Corozo mocht aanleggen vanaf de strafschopstip en faalde niet oog in oog met Corinthians-doelman Hugo Souza.

In de tweede helft werd het allemaal nog pijnlijker voor de Braziliaanse club. Na tachtig minuten, vlak nadat Memphis was vervangen door Talles Mango, maakte Otavio Rivero de 2-0 voor Barcelona SC. Enkele minuten later zette Corozo de 3-0 eindstand op het scorebord. Daarmee wacht Corinthians een schier onmogelijke opgave om de groepsfase van de Copa Libertadores te bereiken.

Kritiek op Memphis

Na de 3-0 nederlaag tegen Barcelona SC krijgt Memphis er flink van langs in Brazilië. Zo beoordeelde het Braziliaanse medium GE de spits met een 3,5. "Hij was een makkelijke prooi voor de dekking van Barcelona, maakte fouten waardoor zijn ploeg in de problemen kwam en was geïrriteerd over de manier waarop zijn team speelde. Hij liet zelf de grootste kans van de wedstrijd liggen", luidt de argumentatie voor de dikke onvoldoende. Lezers van het medium waren zelfs nog strenger voor Memphis en geven hem een 1,4.

