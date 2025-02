Bondscoach Ronald Koeman neemt geen Feyenoorders op in voorselectie Oranje

Bondscoach Ronald Koeman heeft vrijdagmiddag de 25-koppige voorselectie van het Nederlands elftal voor het tweeluik in de kwartfinale van de Nations League met Spanje bekendgemaakt. , maakt, zoals vanochtend gemeld, zijn rentree in de voorselectie van Oranje. Daarnaast ziet Koeman ten opzichte van november Jerdy Schouten, Xavi Simons en Nathan Aké terugkeren. De keuzeheer heeft in zijn selectie geen plaats voor Feyenoorders, terwijl ook Matthijs de Ligt en Joshua Zirkzee niet zijn opgeroepen.

Het Nederlands elftal speelt in maart de dubbele ontmoeting met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. Daarin staat een plek voor de Final Four van de Nations League op het spel. Oranje wist tweemaal eerder de laatste vier van het UEFA-toernooi te bereiken. De editie van 2024/2025 is de vierde maal dat het toernooi gehouden wordt.

Artikel gaat verder onder video

Oranje wist de kwartfinales te bereiken door als tweede te eindigen in een groep met Duitsland, Hongarije en Bosnië-Herzegovina. Duitsland werd met veertien punten eerste, terwijl Nederland negen punten wist te verzamelen. Uiteindelijk verzekerden de manschappen van Koeman zich van een plek bij de laatste acht door in november Hongarije met 4-0 te verslaan, daardoor konden de Hongaren op basis van onderling resultaat niet meer voorbij het Nederlands elftal.

LEES OOK: Kenneth Perez begint over Oranje en stelt Jordy Clasie een vraag die 'veel te ver gaat'

Zoektocht naar Oranje-spits gaat door

De vacature voor de spitspositie in Oranje is nog altijd wagenwijd open. Zowel Brian Brobbey als Joshua Zirkzee kregen de kans, maar wisten na een hoopvol begin niet te overtuigen. Zodoende startte Wout Weghorst op 16 november in de basis tegen Hongarije. Door een blessure is hij er in het tweeluik tegen Spanje echter niet bij. Dat opende de deuren voor Memphis, die zichzelf terugziet op de lijst met 25 namen.

Naast Memphis is ook Brobbey opgenomen in de voorselectie van Koeman. De Ajax-spits is de laatste weken op dreef en scoorde driemaal in de vier Eredivisie-wedstrijden van februari. Zirkzee, die met Manchester United een dramatisch seizoen kent, is door de bondscoach niet opgenomen in zijn voorselectie. Dat geldt ook voor zijn ploeggenoot De Ligt. Verder valt het op dat Koeman geen Feyenoorders heeft opgenomen in zijn voorlopige selectie.

LEES OOK: Ten Hag eerlijk over mogelijke nieuwe uitdaging: 'Ik zou het wel kunnen'

De voorselectie van het Nederlands elftal

Doelmannen: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax), Jurriën Timber (Arsenal), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Inter).

Middenvelders: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Teun Koopmeiners (Juventus), Tijjani Reijnders (AC Milan), Kenneth Taylor (Ajax), Jerdy Schouten (PSV), Ryan Gravenberch (Liverpool), Justin Kluivert (AFC Bournemouth).

Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Aston Villa), Memphis Depay (Corinthians), Xavi Simons (RB Leipzig).

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Interlandcarrière ten einde in 2024: 'Pijnlijk, door de achterdeur weg bij Oranje'

In 2024 kwam de interlandcarrière ten einde van een 96-voudig Oranje-international.