Interlandcarrière ten einde in 2024: 'Pijnlijk, door de achterdeur weg bij Oranje'

De interlandcarrière van lijkt in 2024 ten einde te zijn gekomen. De 96-voudig international werd na het zomerse EK niet meer opgeroepen door bondscoach Ronald Koeman. Een roemloos einde, stelt Oranje-volger Maarten Wijffels in de AD Voetbalpodcast.

“2024 is ook het jaar waarin de interlandcarrière van Wijnaldum, een grote speler die toch belangrijk is geweest voor het team, echt als een nachtkaars is uitgegaan”, stelt Wijffels. “Echt roemloos.” Hij memoreert dat er ‘veel te doen was’ om de overstap van Wijnaldum naar Al-Ettifaq in de zomer van 2023 en dat Wijnaldum ‘een boegbeeld was in de racismediscussie’. “Daar is niets meer van over. Hij is eigenlijk door de achterdeur verdwenen en we hebben hem nooit meer gehoord.”

Journalist en columnist Sjoerd Mossou noemt de aftocht van Wijnaldum ‘pijnlijk’. “Het begint allemaal bij die keuze om transfervrij naar Paris Saint-Germain te gaan, waar hij te weinig aan spelen toekwam”, doelt Mossou op de transfer die Wijnaldum in 2021 maakte. “Hij heeft toch voor het geld gekozen, kwam daardoor klem te zitten en kon alleen nog naar de woestijn, want dat was financieel de enige optie, ook qua afkoopsom (circa acht miljoen euro, red.). Dan gaat je carrière op deze manier verloren. Jammer.”

Wijnaldum debuteerde in september 2011 bij het Nederlands elftal. In zijn 96 interlands kwam hij tot 28 doelpunten en 9 assists. Wijnaldum groeide gedurende het WK 2014 uit tot basisspeler en speelde ook alle wedstrijden op het EK 2021, warin hij driemaal scoorde. Op het EK van afgelopen zomer viel hij in alle groepswedstrijden in, maar kwam hij niet in actie tijdens de knock-outfase.

