Van der Vaart onthult: ‘Hij had soms een kater op de training. Hij was gek’

Rafael van der Vaart was woensdag te gast bij talkSPORT, waar hij de opdracht kreeg om een five-a-side team samen te stellen met spelers waarmee hij gespeeld heeft. De Nederlander selecteerde onder meer José María Gutiérrez (Guti), waar hij enkele grappige verhalen over wist te vertellen.

Guti speelde liefst vijftien seizoenen in het shirt van Real Madrid en brak door in een tijdperk waarin onder anderen Luis Figo, David Beckham en Zinedine Zidane de absolute sterren werden. Van der Vaart vergeet Guti nooit meer.

‘Hij verscheen met een kater op de training’

“Hij was gek”, begint de oud-international van het Nederlands elftal. “Soms kwam hij met een kater op de training, hij genoot gewoon van het leven. Ik herinner me een persconferentie waarin hij zei: als ik nu niet van het leven geniet, wanneer dan wel? Als ik zeventig ben?”, vervolgt Van der Vaart lachend.

Van der Vaart over Sneijder: 'Hij wist niet eens wat zijn favoriete been was'

De oud-middenvelder voegt toe: “Zijn kwaliteit, zijn visie… Soms gaf hij je een pass en dacht je: hoe wist je dat ik daar stond? Maar hij wist het gewoon.” Van der Vaart heeft in zijn team ook plek voor Wesley Sneijder. “Als we in 2010 wereldkampioen waren geworden had hij zeker gewonnen. Met Internazionale pakte hij drie prijzen. Hij was tweebenig, hij wist niet eens wat zijn favoriete been was”, looft Van der Vaart.

