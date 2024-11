Studio Voetbal lacht om standbeeldonthulling voor FC Twente - Ajax

Sinds zondag staat een standbeeld van voor De Grolsch Veste. Het beeld van het clubicoon werd onthuld voorafgaand aan het duel tussen FC Twente en Ajax. De analisten van Studio Voetbal zijn niet bepaald onder de indruk.

Het beeld is een initiatief van meer dan dertig lokale supportersverenigingen, die samen het initiatief namen voor een inzamelingsactie. Brama, die goed was voor 406 officiële wedstrijden voor Twente, is nu vereeuwigd naast Blaise N’Kufo en Sander Boschker voor het stadion. Op het beeld is hij te zien met de Keuken Kampioen Divisie-kampioensschaal.

Bij Studio Voetbal werd het gezicht van zijn standbeeld zondag getoond, met de vraag van wie het beeld is. Van de aanwezige tafelgasten wist alleen Pierre van Hooijdonk dat het standbeeld van Brama was, want hij had het nieuws over de onthulling meegekregen. De andere gasten – Arno Vermeulen, Jeroen Rijsdijk en Bart Frouws – moesten het antwoord schuldig blijven.

Presentator Sjoerd van Ramshorst maakte er een meerkeuzevraag van en liet uit de antwoordmogelijkheden blijken dat hij het beeld niet op Brama vond lijken. “Ad Visser, Henk Veerman of Joep van Deudekom… Enig idee?” Het goede antwoord zat er dus niet tussen.

Brama is zelf blij met beeld

NOS-commentator Arno Vermeulen grapte in het praatprogramma: "Is het van dezelfde kunstenaar die het standbeeld van Cristiano Ronaldo op Madeira heeft ontworpen?" Dat beeld werd in 2017 onthuld en is sindsdien het onderwerp van de nodige grappen.

Zelf liet Brama zondag echter weten blij te zijn met het beeld. "Mijn dochter zei meteen: 'Hey, dat is papa!' Dat is een goed teken, denk ik. Het beeld is een grote eer, maar ook een beetje ongemakkelijk. Maar hier kun je geen nee tegen zeggen. Het is een mooie waardering", zei Brama in een interview met ESPN.

“De supporters hebben het enorm gewaardeerd dat ik ben teruggekomen om de club te helpen. Met goede mensen als Ron Jans, Jan Streuer en Paul van der Kraan is dat gelukt. Samen hebben we de club teruggebracht waar het hoort”, doelde Brama op de promotie naar de Eredivisie.

