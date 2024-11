Ajax-fans komen met sterke reactie op aanhoudend fluitconcert voor Weghorst

was zondagmiddag een van de opvallendste spelers tijdens FC Twente - Ajax. Niet omdat de zomeraanwinst van de Amsterdammers een goede wedstrijd speelde, maar omdat hij vanaf minuut één bij elk balcontact werd getrakteerd op een fluitconcert. Francesco Farioli haalde de spits na zeventig minuten naar de kant en ook toen was er gefluit te horen. De meegereisde supporters uit Amsterdam reageerden daarop door massaal de naam van Weghorst te scanderen.

Weghorst tekende eind augustus een tweejarig contract bij Ajax, maar het had er een paar maanden eerder veel meer van weg dat hij naar FC Twente zou gaan. Het was immers een publiek geheim dat Weghorst nog dolgraag het shirt van FC Twente wilde dragen en de club uit Enschede stond zelf ook wel open voor zijn komst. Maar het liep dus anders. In juni, nog vóór de start van het EK in Duitsland, kwam het eerste bericht over de interesse van Ajax naar buiten. Weghorst werd vervolgens wekelijks nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Amsterdam, maar hij arriveerde pas in de slotfase van de transferwindow.

In de aanloop naar de ontmoeting tussen FC Twente en Ajax was het al de grote vraag hoe de achterban de thuisclub zou reageren op de aanwezigheid van Weghorst. Dat werd al snel duidelijk: de Oranje-international kon vanaf het begin rekenen op een fluitconcert. Dat werd er gedurende de eerste helft niet beter op toen hij zich niet van zijn sportiefste kant liet zien. Weghorst slaagde er niet in zijn stempel te drukken op het spel van Ajax en werd na zeventig minuten vervangen door Brian Brobbey. De boomlange aanvaller werd onder een luid fluitconcert naar de zijkant begeleid, maar de meegereisde Ajax-fans reageerden daarop door massaal en luidkeels zijn naam te scanderen.

