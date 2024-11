Woedende reacties om misselijk gedrag van Wout Weghorst bij FC Twente - Ajax

De Grolsch Veste is zondagmiddag in de dertigste minuut van FC Twente – Ajax in woede ontstoken. Aanleiding was het onsportieve gedrag van Ajax-spits .

Weghorst, die zondag bij Ajax in de punt van de aanval de voorkeur krijgt boven Brian Brobbey, werd na dertig minuten voetballen op de helft van FC Twente van de bal gezet door Bart van Rooij. Weghorst bleef op de grond liggen en maakte daarbij veel misbaar, maar scheidsrechter Allard Lindhout liet doorspelen.

FC Twente kon daarna counteren, maar het spel kantelde vervolgens razendsnel door een ingreep van Devyne Rensche. Toen Weghorst vervolgens doorhad dat Ajax kon aanvallen, stond hij razendsnel op en werd hij bediend door Davy Klaassen.

De plotselinge genezing van Weghorst zorgde voor woedende reacties van de FC Twente-supporters in het stadion. “Ineens is Weghorst genezen! Ja, dat gebeurt met types als Weghorst. Een wonderbaarlijke wederopstanding. Hij was al niet overdreven populair na zijn overgang naar Amsterdam… Het wordt er niet beter op qua populariteit als je zo wonderbaarlijk snel kunt herstellen”, luidde het commentaar van Vincent Schildkamp bij ESPN.

