‘Het kan niet anders of Francesco Farioli kijkt mee en ziet in hem een grote en betaalbare versterking voor Ajax’

Henk Spaan is lyrisch over het optreden van in de wedstrijd van FC Twente tegen OGC Nice (2-2). De middenvelder annex rechtsback wordt door de journalist in Het Parool beloond met een 8,5 voor zijn optreden. Spaan verwacht dan ook dat Ajax-trainer Francesco Farioli meekijkt.

Regeer speelt bij FC Twente normaliter centraal op het middenveld, maar speelde door de afwezigheid van Sem Steijn in Frankrijk als ‘10’. Spaan genoot van het feit hoe Regeer die rol invulde, maar is minder te spreken over zijn trainer Joseph Oosting. “Het was dat de coach van Twente zich uit de naad begon te wisselen met als gevolg dat Twente achter Nice aan begon te hollen.”

“Twente voetbalde als een volwassen kandidaat voor een kwartfinale in Europa en toen haalde Oosting opeens Besselink eruit en Salah-Eddine, twee uitblinkers in de eerste helft. En waarom moest Regeer, die in het veld bleef, zijn aanvoerdersband aan Van Wolfswinkel geven? Wat een flauwe, kleedkamerhiërarchische, concentratievernietigende hypercoaching”, vervolgt Spaan kritisch in zijn column Spaan geeft punten.

Vervolgens steekt Spaan de loftrompet over de FC Twente-middenvelder. “Regeer was de beste voetballer op het veld, technisch en tactisch, had hem in zijn waarde gelaten. Hij had een geweldige assist, Lammers beroofde hem van een tweede en maar liefst vijf keypasses, ballen die een directe doelpoging tot gevolg hebben.”

Spaan verwacht dan ook dat Regeer, die in de zomer van 2023 de overstap van Ajax naar FC Twente maakte, niet lang meer zal spelen in Enschede. “Regeer wordt met de week beter, nu weer als nummer 10. Het kan niet anders of Farioli kijkt mee en ziet een grote en betaalbare versterking voor zijn selectie.” Ajax wist bij de verkoop van Regeer een terugkoopoptie van naar verluidt zo’n vijf miljoen euro te bedingen.

Spaan vaker lovend over Regeer

Het is niet de eerste keer dat Spaan de loftrompet steekt over Regeer. Na de 5-0 zege van Jong Oranje op de leeftijdsgenoten van Noord-Macedonië, waarin de FC Twente-middenvelder een van de uitblinkers was, liet de journalist zich ook al lovend uit over de 21-jarige oud-Ajacied. Waarbij Spaan concludeerde dat Regeer ‘de zoveelste’ was die Ajax te snel van de hand heeft gedaan.

