FC Twente laat zich verrassen door tiental Nice en geeft overwinning in slotfase weg

FC Twente heeft ondanks een ruime voorsprong met 2-2 gelijkgespeeld, uit bij OGC Nice. FC Twente was eerst veel beter en rekende zich rijk na doelpunten van Daan Rots en Sam Lammers én een rode kaart voor Nice-aanvaller Sofiane Diop. Alles leek rooskleurig voor Twente aan de Franse Rivièra, maar invallers Jérémie Boga en Mohamed-Ali Cho staken een stokje voor de eerste Europa League-overwinning.

FC Twente begon met een verrassend elftal aan de wedstrijd tegen OGC Nice. Naast de schorsing van Lars Unnerstall, de ziekte van Sem Steijn en de ontbrekende fitheid bij Mees Hilgers en Max Bruns, was er ook geen plaats in de basis voor Michel Vlap en Carel Eiting. Joseph Oosting koos achterin voor doelman Przemyslaw Tyton, Gustaf Lagerbielke en Alec van Hoorenbeeck. In het middenveld startten Gijs Besselink en Mathias Kjølø.

Artikel gaat verder onder video

Twente begon sterk aan de wedstrijd en was dan ook echt beter dan Nice. De nummer vijf in de Franse Ligue 1 werd zowel op scherpte voorin als achterin afgetroefd. Niet gek dat FC Twente in de achtste minuut al op voorsprong kwam. Rots was de doelpuntenmaker, voor het eerst in dit seizoen. Het aangeven kwam van Youri Regeer, die de voorzet van Bart van Rooij netjes teruglegde voor zijn rechtsbuiten.

Het spelbeeld bleef wel even in het voordeel van FC Twente, maar hoe dichter bij de rust de wedstrijd kwam, hoe meer het overwicht bij de thuisploeg kwam te liggen. Het werd nog even penibel, maar Tyton redde net voor rust geweldig op een inzet van Sofiane Diop, die van heel dichtbij schoot.

Na rust was het toch weer FC Twente dat het initiatief greep. Binnen de vijf minuten kreeg Lammers een reuzenkans, die hij verprutste en van dichtbij op de keeper schoot. De rebound kwam te snel voor Lammers om nog te kunnen reageren, dus deze ging naast. De spits kreeg op fantastische wijze toch zijn goal in de zestigste minuut. Hij nam de assist van Anass Salah-Eddine goed aan, deelde een panna uit aan een verdediger en ramde vervolgens van dichtbij de bal hoog in het net.

Twente kon niet lang genieten van de ruime marge, want Boga maakte met zijn eerste balcontact van de wedstrijd alweer de aansluitingstreffer. De invaller krulde de bal met veel gevoel in het verre zijnet.

Het leek voor FC Twente even alsof het momentum van Nice tot een halt geroepen werd toen Diop een rode kaart kreeg. De Marokkaanse aanvaller maakte een stevige overtreding op de enkel van Regeer en werd terecht weggestuurd. Ondanks dat FC Twente met een man meer op het veld stond, werd Nice steeds gevaarlijker en maakte uiteindelijk ook nog eens de 2-2. Cho werkte een uitstekende voorzet gretig binnen.

Van Rooij kreeg in de slotfase ook nog eens rood, maar pijnlijker was dat de weggegeven overwinning. Met deze zure uitslag komt Twente op drie punten uit drie wedstrijden. Dat betekent voorlopig nog geen uitzicht op plaatsing voor de volgende ronde.

Voor FC Twente volgen in de Eredivisie de thuiswedstrijd tegen Ajax en de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Daarna staat het volgende Europa League-duel op het programma. Union Saint-Gilloise uit Brussel komt op bezoek in Enschede.

