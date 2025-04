'Ajax aast op Mexicaans toptalent, ook Feyenoord en Barça in de race'

Ajax wordt gelinkt aan het Mexicaanse toptalent Gilberto Mora. Het zal voor technisch directeur Alex Kroes geen eenvoudige opgave worden om de zestienjarige aanvallende middenvelder naar Amsterdam te halen, aangezien er flink wat concurrentie is. Ondanks zijn nog altijd jonge leeftijd maakt Mora regelmatig minuten in de hoofdmacht van Club Tijuana.

Mora maakt op jonge leeftijd al een stormachtige ontwikkeling door, die ook niet onopgemerkt blijft in Europa. Onder meer Ajax heeft wel oren naar de jonge creatieveling. De naam van de middenvelder dook vorige maand al op in de Ajax-documentaire 'Scouting For The Future'. Iets wat ook de Mexicaanse media is opgevallen. Marca, FOX Sports en Record weten te melden dat de Amsterdamse club daadwerkelijk geïnteresseerd is in Mora.

Het zal voor Ajax echter niet eenvoudig worden om Mora in te lijven. Feyenoord nodigde de jongeling, op advies van voormalig spits Santiago Giménez, al uit voor een stage. Verder kan hij ook een proefperiode afwerken bij de Spaanse grootmacht FC Barcelona. Daar blijft het niet bij, want ook Atlético Madrid en Borussia Dortmund hebben de 1,68 meter lange middenvelder op de korrel.

Mora jongste debutant ooit voor Mexico

Mora debuteerde al op vijftienjarige leeftijd voor Club Tijuana, dat uitkomt op het hoogste niveau in Mexico. Dit seizoen speelde de jongeling al dertig officiële wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij tweemaal trefzeker was en één assist gaf. Op 17 januari van dit jaar debuteerde Mora als invaller in het Mexicaanse nationale team. Waarmee hij met zestien jaar, drie maanden en twee dagen de jongste debutant ooit werd in het shirt van El Tri.

