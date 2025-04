Ajax voert gesprekken over contractverlenging: ‘Een transfer is nu out of the question’

Ajax is er alles aan gelegen het contract van Jorthy Mokio te verlengen. Het Belgische toptalent beleeft in de tweede seizoenshelft zijn doorbraak in de Amsterdamse hoofdmacht en heeft al een dusdanig goede indruk achtergelaten, dat de huidige koploper van de Eredivisie hem wil belonen met een nieuw contract. Dat meldt Ajax-watcher Mike van Duijn van Voetbal International maandagmorgen althans. Mokio, die in februari zijn zeventiende verjaardag vierde, heeft nu nog een verbintenis tot de zomer van 2027.

Mokio komt uit de jeugdopleiding van KAA Gent. De linkspoot debuteerde in het afgelopen seizoen in de hoofdmacht van de Belgische topclub. Die had graag langer met hem door willen gaan, maar Mokio kon zich op dat moment al verheugen op veel buitenlandse interesse. Bayern München en FC Barcelona behoorden naar verluidt tot de clubs die zijn komst wel zagen zitten, maar zijn voorkeur ging uit naar een overstap naar Ajax. De Amsterdammers namen hem transfervrij over van KAA Gent. Mokio sloot in eerste instantie aan bij Jong Ajax, maar hij maakte op 29 augustus in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok al zijn debuut in het eerste elftal.

Artikel gaat verder onder video

Sinds begin dit kalenderjaar is hij een vast gezicht in de hoofdmacht. Mokio maakte op 9 februari op bezoek bij Fortuna Sittard zijn basisdebuut in de Eredivisie en mocht een paar dagen later ook starten tegen Union Sint-Gillis. Uitgerekend in zijn thuisland, maakte hij zijn eerste doelpunt voor Ajax. Mokio was onlangs opnieuw trefzeker voor Ajax, in de competitiewedstrijd tegen NAC. De club wil zijn ontwikkeling nu dus belonen. Volgens Van Duijn is Ajax in gesprek met Mokio over het verlengen van zijn contract. Een officiële aanbieding wordt ‘snel verwacht’, zo klinkt het. “Omdat Mokio onder de achttien is, mag hij niet langer dan drie jaar tekenen. Hij ligt nog tot 2027 vast, maar door nu al in gesprek te gaan, spreekt Ajax zijn vertrouwen uit en probeert de club hem in figuurlijke zin aan de ketting te leggen.”

LEES OOK: Spaan ziet 'briljante' invalbeurt bij Ajax: 'Volgend jaar basis, zeker weten'

Een transfer is in ieder geval geen optie, of zoals Van Duijn schrijft: out of the question. “Omdat de club wil dat Mokio de komende jaren in het eerste elftal speelt. En Mokio wil zelf ook niet weg. Hij is pas bezig aan zijn eerste jaar bij Ajax en heeft het naar zijn zin in Amsterdam”, zo klinkt het. Mokio speelde tot op heden veertien wedstrijden in de hoofdmacht. Daarin was hij dus tweemaal trefzeker. Voor Jong Ajax kwam hij vooralsnog zeventien keer in actie, eveneens goed voor twee doelpunten. Mokio debuteerde bovendien al voor de Belgische nationale ploeg. Op 20 maart jongstleden viel hij kort voor tijd in tegen Oekraïne, in de play-offs van de Nations League. Dat duel ging voor België met 3-1 verloren, maar de achterstand werd in de return weggepoetst (3-0).

Nieuws: Ajax maakt werk van contractverlenging Jorthy Mokio. Gesprekken zijn in volle gang. https://t.co/18h5ZSpaoN — Tim van Duijn (@TimvanDuijn14) April 21, 2025

