Spaan ziet 'briljante' invalbeurt bij Ajax: 'Volgend jaar basis, zeker weten'

Henk Spaan is in zijn rubriek Spaan geeft punten in Het Parool lyrisch over de invalbeurt van Jorthy Mokio, afgelopen zondag in de Eredivisiewedstrijd tussen Ajax en NAC Breda (3-1). De journalist waagt zich aan de voorspelling dat de piepjonge Belg volgend seizoen 'zeker weten' een basisplaats weet te veroveren in het elftal van trainer Francesco Farioli.

Op weg naar de 37ste landstitel beleefde Ajax zondag een valse start, toen Feyenoord-huurling Leo Sauer namens NAC al binnen tien minuten de 0-1 op het bord zette. In tegenstelling tot eerder dit seizoen in Breda, waar Ajax met 2-1 ten onder ging, kwamen de Amsterdammers de klap nu wél te boven. Nog voor rust boog de ploeg van Farioli de achterstand om in een 2-1 voorsprong door treffers van Kenneth Taylor (penalty) en Steven Berghuis. Mokio kwam een kwartier na de thee in het veld voor Bertrand Traoré en bepaalde even later de eindstand op 3-1.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Valentijn Driessen ziet in Ajax-aankoop 'een lelijke misser'

Spaan zag Traoré moeizaam samenwerken met ploeggenoten Lucas Rosa en Steven Berghuis en had vanaf de tribunes het vermoeden dat Farioli Jordan Henderson binnen de lijnen zou gaan brengen. Dat bleek uiteindelijk niet nodig omdat een andere routinier opstond: "Davy Klaassen nam de zaak in handen", schrijft de journalist. "Kenneth Taylor wordt terecht geroemd, maar vlak Klaassen op 6 niet uit. Hij onderschept wat er te onderscheppen valt, vindt altijd het korte passje dat Ajax uit de penarie brengt en ziet ook voorin oplossingen die wij niet zien", aldus Spaan.

LEES OOK: Ibrahim Afellay spreekt zijn complete verbazing uit na Ajax - NAC: 'Ongelooflijk, doodzonde'

Desondanks bleef Ajax het lastig houden met NAC, dat na rust via andermaal Sauer en Sydney van Hooijdonk kansen kreeg op de 2-2, maar de bal niet langs doelman Matheus wist te krijgen. De treffer van Mokio (17) zorgde echter voor de beslissing in het duel. De Belgische middenvelder maakte een loopactie naar de eerste paal, waar hij op maat werd bediend door Taylor en van dichtbij de korte hoek achter NAC-doelman Roy Kortsmit wist te vinden. Het was de eerste Eredivisiegoal voor Mokio, die daarmee na Clarence Seedorf de op een na jongste doelpuntenmaker ooit is namens Ajax in de Nederlandse competitie. "Mokio viel natuurlijk briljant in", meent Spaan. "Volgend jaar basis, zeker weten", poneert de journalist vervolgens.

