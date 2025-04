Valentijn Driessen ziet in Ajax-aankoop 'een lelijke misser'

is voorbijgestreefd in de pikorde bij Ajax door , volgens Mike Verweij. Dat zegt de journalist in Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf. Rijkhoff komt uit de jeugd van Ajax en werd vorig jaar voor 1,4 miljoen euro teruggehaald, maar Valentijn Driessen noemt de transfer 'een lelijke misser’.

Tijdens de podcast wordt het basisdebuut van Konadu in de wedstrijd van Ajax tegen NAC Breda besproken, totdat Verweij iets opmerkt: “Het is wel heel opvallend dat hij (Konadu, red.) Julian Rijkhoff - dat was toch degene die teruggehaald werd bij Dortmund - kennelijk al voorbij is. Niet Rijkhoff zit bij de selectie, maar elke keer Konadu.”

Artikel gaat verder onder video

Rijkhoff kwam in februari 2024 over van Borussia Dortmund, nadat de spits in 2021 Ajax nog had verruild voor der BVB. Voor de terugkeer werd 1,4 miljoen euro neergelegd. Rijkhoff kan een ruim jaar later nog niet rekenen op veel speeltijd, zo concludeert ook Driessen: “Dat is ook wel een lelijke misser dan, die Rijkhoff.” Verweij nuanceert de financiële schade van de transfer: “Dan is het over het algemeen wel zo, dat Ajax ook weer spelers verkoopt. Dan moet je dat bedrag wel terug kunnen halen. Maar dat is geen succes geworden, dat klopt”, aldus de Ajax-watcher van De Telegraaf.

LEES OOK: El Ahmadi gaat niet mee in lofzang over Ajax-speler: ‘Ik vond hem ongelukkig spelen’

Konadu versus Rijkhoff

Konadu speelde dit seizoen vijf wedstrijden voor Ajax 1, meer dan zijn 'concurrent'. Rijkhoff kwam eenmaal in actie in de Europa League-kwalificatiewedstrijd tegen Vojvodina (1-0 winst). In vier andere wedstrijden zat hij zonder speelminuten bij de selectie. Konadu zit niet véél vaker bij de selectie, maar is vooral recent (sinds het vertrek op huurbasis van Chuba Akpom en de blessure van Wout Weghorst) vaker aanwezig op de bank bij Francesco Farioli.

Rijkhoff is bij Ajax 1 minder in beeld dan Konadu, maar overlegt wel betere cijfers voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. De teruggehaalde spits maakte er negen in 24 wedstrijden, terwijl Konadu slechts één doelpunt maakte in zeventien duels.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Wout Weghorst en Bertrand Traoré baren opzien met hun nieuwe kapsels: 'Is de föhn ontploft?' 🔗

👉 Mika Godts mag zich verheugen op de belangstelling van een internationale topclub. 🔗

👉 Wim Kieft verwacht niet dat Ajax komende zomer een transfersom tussen de dertig en veertig miljoen euro kan vangen voor deze uitblinker. 🔗

👉 Zowel Feyenoord als Ajax volgt de ontwikkeling van Ringo Meerveld van Willem II op de voet. 🔗

👉 Een dag na de legendarische zege op Juventus telde Ajax vier miljoen euro voor 'de nieuwe Frank de Boer', die geen minuut speelde in het eerste elftal. 🔗