El Ahmadi gaat niet mee in lofzang over Ajax-speler: ‘Ik vond hem ongelukkig spelen’

Karim El Ahmadi is kritisch op . De achttienjarige spits maakte zondag zijn basisdebuut in de Eredivisie voor Ajax in de wedstrijd tegen NAC Breda (3-1). Konadu kende een aardige wedstrijd, waarin hij een penalty mee kreeg en een assist afleverde, maar El Ahmadi spreekt bij Dit was het Weekend van ‘ongelukkig’ spel.

Konadu maakte zijn basisdebuut voor Ajax in de Eredivisie, maar begon ‘stroef’, in zijn eigen woorden. De spits beleefde een kolderiek moment in de vierde minuut van de wedstrijd, waarin hij de bal vlak voor hij op doel wilde schieten, weg tikte met zijn andere voet. Later ging het beter voor Konadu. De jongeling kreeg een penalty mee, nadat hij door NAC-doelman Roy Kortsmit werd vastgegrepen in de zestien. In de 35ste minuut gaf de spits een assist op Steven Berghuis voor de 2-1.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Klaassen haalt zich woede op de hals door actie tijdens Ajax - NAC

De in Amsterdam geboren basisdebutant was tevreden over de wedstrijd: “Het begin ging een beetje stroef, maar ik denk dat ik me goed heb herpakt. Het gaat om vallen en opstaan, en ik sta goed op. Goed gedaan, denk ik”, zei hij na afloop voor de camera’s van ESPN. Analist Ibrahim Afellay was later op de avond bij Studio Voetbal lovend over de prestaties van Konadu: “Ik vind het mooi dat hij zichzelf zo in de wedstrijd heeft teruggeknokt. Dat je je op zo'n jonge leeftijd toch weer in de wedstrijd vecht en zo beslissend bent, is alleen maar mooi.” In februari al was Ronald de Boer bij Rondo erg positief over de ontwikkeling van de spits, die hij zelfs vergeleek met Patrick Kluivert.

El Ahmadi gaat niet mee in de lofzang over Konadu. De oud-Feyenoorder zei bij Dit was het Weekend dat Konadu niet alleen in de beginfase ‘geen goede indruk’ maakte: “Ik vond hem voor de rest best wel ongelukkig spelen. Het was ook wel lastig. Vooral in het eerste halfuur, met al die verdedigers en middenvelders die nog voor hem stonden. Het was best wel een moeilijke wedstrijd voor hem.”

