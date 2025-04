Klaassen haalt zich woede op de hals door actie tijdens Ajax - NAC

heeft zich online niet populair gemaakt door een actie tijdens Ajax - NAC. Ajax won de wedstrijd met 3-1, maar bij een 0-1 stand probeerde Klaassen de scheidsrechter te overtuigen NAC-doelman , naast de reeds gegeven penalty, een rode kaart te geven.

Kortsmit stond tegen Ajax voor het eerst in lange tijd weer eens onder de lat voor NAC. Zijn laatste wedstrijd ervoor was vorig seizoen, toen de Bredanaren het in de Keuken Kampioen Divisie opnamen tegen Jong Ajax. De rentree van Kortsmit begon aardig: Leo Sauer zette NAC al na negen minuten op 0-1.

Artikel gaat verder onder video

Rond de dertigste minuut keerde de wedstrijd helemaal om voor Kortsmit, die een horrormoment beleefde. De keeper probeerde Don-Angelo Konadu uit te kappen, maar verslikte zich in zijn eigen actie en werkte de Ajax-spits vervolgens tegen de grasmat. Scheidsrechter Danny Makkelie gaf de Amsterdammers een penalty en Kortsmit ontving geel. Klaassen was het niet eens met de beslissing en liep naar Makkelie toe om hem ervan proberen te overtuigen een rode kaart te geven. Kortsmit speelde immers niet de bal.

Het protest van Klaassen was tevergeefs, maar hij hoefde niet lang boos te blijven. Kenneth Taylor schoot de penalty erna binnen. Waar woede plaatsmaakte voor vreugde bij Klaassen, waren behoorlijk wat kijkers minder blij met de middenvelder. Klaassen krijgt op X van alles naar zijn hoofd geslingerd. Zo wordt hij een 'matennaaier', 'klein kind’, en zelfs ‘rupsje nooitgenoeg’ genoemd vanwege het vragen om rood voor Kortsmit.

