Farioli plant bijzonder uitje op 25 april, midden in de titelstrijd

Francesco Farioli maakt op vrijdag 25 april zijn opwachting bij de Nacht van de Filosofie in Amsterdam. De trainer van Ajax is uitgenodigd om te spreken over de 'filosofie van het voetbal', tussen 22.00 en 23.00 uur. Hij zal worden geïnterviewd door Leon Heuts, voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine en Jop van Kempen, journalist van Het Parool.

Voordat hij werkzaam was in het profvoetbal, studeerde Farioli filosofie aan de Universiteit van Florence. Hij verdiepte zich in denkers als Jean-Paul Sartre en Fjodor Dostojevski en schreef een scriptie genaamd A question of taste, soccer as will and representation. Die gaat over hoe voetbal meer is dan alleen een spel; het is eigenlijk een weerspiegeling van het leven zelf en een metafoor voor het leven, stelt hij.

Artikel gaat verder onder video

Farioli schrijft in zijn scriptie over keepers en de oorsprong van de sport voetbal en neemt diverse grote trainers (Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Antonio Conte) als voorbeeld. Hij noemt ze trainers, maar ook filosofen, liefhebbers en idealisten met een gezamenlijk doel: focus op het juiste voor de ploeg. Hij beschrijft het voetbalveld als een plek waar regels en het uitoefenen van schoonheid samenkomen.

LEES OOK: Ajax denkt aan terugkeer clubicoon: 'We staan in goed contact'

Nacht van de Filosofie

De benadering van Farioli wekte interesse bij de organisatie van de Nacht van de Filosofie, die plaatsvindt in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Bij de aankondiging van zijn komst schrijft men: “Wat is de schoonheid van voetbal? Wat is de rol van voetbal in de maatschappij en in het leven? Wat is de identiteit van een voetbalclub? Ajax-trainer Francesco Farioli is academisch filosoof en heeft meerdere publicaties over filosofie en voetbal op zijn naam staan. Hij put daarbij uit denkers als Johan Huizinga, die het belang van spel voor belangrijke maatschappelijke instituties benadrukt.”

Farioli is vaker gastspreker bij evenementen. In oktober werd hij uitgenodigd om over zijn carrière te vertellen tijdens een evenement in Trento, georganiseerd door La Gazzetta dello Sport. Farioli werd tijdens il Festival dello Sport geïnterviewd over zijn loopbaan en gaf bovendien een ‘masterclass’ om uit te leggen hoe hij, als trainer van OGC Nice, erin slaagde om Kylian Mbappé af te stoppen in een wedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Een miskoop van Sven Mislintat, die 2,5 miljoen euro verdient, staat na een verhuurperiode voor een terugkeer bij Ajax. 🔗

👉 Directeur voetbal Marijn Beuker heeft nieuws over een 'cruciale' samenwerking, die wordt verlengd tot 2030. 🔗

👉 Louis van Gaal is enorm trots op Ajax en vertelt waarom. "Ik vind het nogal wat." 🔗

👉 Keert Siem de Jong terug bij Ajax? "Dat is iets wat ik ambieer en graag wil onderzoeken", vertelt hij. 🔗

👉 Is Francesco Farioli volgend seizoen nog trainer van Ajax? Dit zegt de club erover. 🔗