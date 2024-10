Farioli geeft acte de présence in Italië en komt met ‘masterclass’

Francesco Farioli is tijdens de interlandperiode teruggekeerd naar zijn thuisland Italië. In zijn vrije tijd is de trainer van Ajax echter nog altijd bezig met voetbal: zaterdag was hij uitgenodigd om over zijn carrière te vertellen tijdens een evenement in Trento, georganiseerd door La Gazzetta dello Sport.

Farioli werd tijdens il Festival dello Sport geïnterviewd over zijn loopbaan en gaf bovendien een ‘masterclass’ om uit te leggen hoe hij, als trainer van OGC Nice, erin slaagde om Kylian Mbappé af te stoppen in een wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Hij maakte bij de presentatie gebruik van een tactiekbord. “Mijn staf en ik maken daar altijd gebruik van, net als van videobeelden, om ons voor te bereiden op de wedstrijden. We zijn om 07.30 uur op het trainingscomplex en we stoppen vlak voor het avondeten. Ik krijg soms de vraag of Amsterdam en Nice leuke steden zijn, maar ik vind het moeilijk om daarop te antwoorden. Ik ben altijd aan het werk.”

Als kind droomde Farioli niet van een carrière in de voetballerij. “Op de middelbare school wilde ik in de luchtvaarttechniek werken. Maar ik was verschrikkelijk slecht in de exacte vakken, dus ging ik me focussen op filosofie.” Op zijn 35ste kan Farioli echter al terugkijken op drie jaar ervaring in het trainersvak, zonder zelf een indrukwekkende voetbalcarrière gehad te hebben. “Ik heb vaak met spelers gewerkt die ouder waren dan ik. Dat was aanvankelijk wat vreemd, maar nu gaat dat beter.”

Farioli onder indruk van OGC Nice

Farioli werkte bij Fatih Karagümrük, Alanyaspor, OGC Nice en Ajax. Bij de keuze voor een club gaat hij niet over één nacht ijs. “Ik vind het belangrijk dat je met mensen werkt die een volledig beeld van jou hebben. De eigenaar van Nice, INEOS, wist alles over mij voordat ik daar aan de slag ging. Nice had heel duidelijke ideeën en maakte meteen een goede indruk op me. Ik werk ook graag met mensen uit verschillende landen, zodat we met bijna alle spelers vloeiende gesprekken kunnen hebben. Bovenal probeer ik mezelf te omringen met professionals die mij aanvullen.”

