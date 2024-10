Opvallend: Alex Kroes wilde met Ajax een speler, die sinds 27 juli niet meer voetbalt

Het plotselinge vertrek van bij Ajax zorgde er eind augustus voor dat Ajax alle zeilen bij moest zetten om op de slotdag van de transfermarkt een geschikte vervanger te vinden. Dat lukte technisch directeur Alex Kroes niet, want de documenten voor de komst van werden te laat ingediend. Opvallend is dat nu blijkt dat Sulemana sinds 27 juli geen wedstrijd meer heeft gespeeld.

Sulemana, die onder contract staat bij het Engelse Southampton, werd door de clubleiding van de Amsterdammers gezien als een uitstekende vervanger van Bergwijn. Alex Kroes bereikte een akkoord, maar een dag na de transferwindow bleek dat de documenten te laat zijn ingediend bij de FIFA. Een domper voor Ajax, dat door het mislopen van de Ghanees met slechts één linksbuiten (Mika Godts) kon gaan beginnen aan het nieuwe seizoen.

De komst van Sulemana had op dit moment echter weinig veranderd voor Ajax. De buitenspeler was in augustus al geblesseerd - ook op het moment toen Ajax hem wilde vastleggen - en is dat momenteel nog steeds. De laatste wedstrijd die de 22-jarige aanvaller speelde voor zijn werkgever Southampton dateert alweer van 27 juli. Destijds was hij trefzeker in een oefenduel tegen het Franse Montpellier (1-3 winst).

Het is onduidelijk wanneer Sulemana weer minuten kan maken voor Southampton. Eerst zal de aanvaller fit moeten worden. Ajax had er, als de documenten wel tijdig waren aangeleverd bij de FIFA, in ieder geen fitte speler bijgekregen in september.

