Brobbey gaat in op mentale druk: 'Alleen dan vind ik mezelf écht top'

zit momenteel in een mindere fase. De spits van Ajax krijgt de laatste tijd minder speelminuten en scoort ook weinig. Zijn enige goal dit seizoen: een doelpunt in de ArenA tegen Jagiellonia op 29 augustus.

Afgelopen weekend stond de spits voor de tweede keer op rij in de basis in de Eredivisie, maar ook deze keer werd Brobbey al voor het uur afgelost. Wel gaf hij een assist voor het openingsdoelpunt van Davy Klaassen. Op basis van de statistieken had Brobbey toch al een goal in de Eredivisie op zijn naam moeten hebben staan. Daar wordt de nummer 9 van Ajax wel wat ongeduldig van.

"Het gaat nu eventjes minder, geen doelpunten", vertelt hij in gesprek met Lentin Goodijk van Voetbal International. "Ik speelde zondag tegen Groningen niet slecht, denk ik, maar je ziet dat de doelpunten er niet in gaan. Je kunt ook niet altijd alles perfect doen. Soms heb je ook momenten dat het even niet gaat, niet lukt. Natuurlijk word ik daar ongeduldig van, dat heeft iedere spits, maar ik laat het niet zien. Dat is een pantsertje, ja. Al liet ik het tegen Groningen misschien wel zien, hè", doelend op het schreeuwen van 'Verdomme man', na het missen van een kans, afgelopen weekend.

Toch denkt Brobbey dat de goals wel weer terug gaan komen. "Ik denk dat het ook gewoon pech is. Zodra ik er één in schiet... Dan komt er natuurlijk ook weer heel veel zelfvertrouwen bij." Mentaal is zo'n doelpuntendroogte echter zwaar, vertelt de Ajacied. "Ja, omdat ik móét scoren, ik móét scoren. Dat heb ik vaak in mijn hoofd. Dat moet ik een beetje uit mijn hoofd halen, denk ik. Alleen als ik scoor, vind ik mezelf écht top. De laatste tijd geef ik alleen maar assists, joh." Uit bij Slavia Praag (1-1) wilde het ook niet lukken om te scoren. "Bij die kansen was ik te wild."

Nederlands elftal

Brobbey bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op Nations League-wedstrijden tegen Hongarije (woensdag 11 oktober) en Duitsland (zaterdag 14 oktober). Hij geniet ervan. "Alles hier is op een heel hoog niveau, iedereen speelt in de top." Als hij vervolgens de vraag krijgt of hij bij Oranje beter wordt benieuwd dan bij Ajax, lacht hij: "Nu moet ik even heel goed nadenken wat ik ga zeggen! Het is natuurlijk anders, iedereen heeft andere kwaliteiten. Maar hier zijn er spelers die bij grote clubs als Liverpool spelen, daar is het niveau natuurlijk iets hoger dan bij Ajax. Cody (Gakpo, red.) bijvoorbeeld, is op dit moment dan verder dan Mika (Godts, red.). Dat is ook logisch toch? Dan wordt het misschien iets makkelijker voor mij. Maar dat is zeker niet negatief naar Ajax bedoeld, hoor."

