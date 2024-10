Vernietigend oordeel over Ajax én Feyenoord: 'Het lijkt echt nérgens op'

Valentijn Driessen is niet onder de indruk van het niveau van de Eredivisie - en dan met name dat van Ajax en Feyenoord. In de online rubriek In de Wandelgangen van Vandaag Inside trekt de chef voetbal van De Telegraaf fel van leer over het spel van beide topclubs.

In de uitzending van maandag liet Johan Derksen zich zeer negatief uit over het niveau van de Nederlandse competitie. Driessen kan zich daar volledig in vinden, zegt hij in de nabespreking met presentator Wilfred Genee en bargast Chris Woerts. "Die analyse had ik vier weken geleden al gemaakt", begint de journalist.

Artikel gaat verder onder video

"Als je gisteren Feyenoord ziet, en je ziet Ajax... Ik was dan bij Feyenoord, het lijkt echt nérgens op. Ze weten écht niet wat ze aan het doen zijn. Zelfs Quinten Timber gaf toe dat ze allemaal maar wat deden in de eerste helft. Maar in de tweede helft precies hetzelfde, hoor. Dat was niet alleen zo in de eerste helft", vervolgt Driessen.

Het vermeende povere spel ten spijt, mochten beide topclubs afgelopen weekend wél gewoon drie punten bijschrijven. Feyenoord rekende zondagmiddag in de eigen Kuip af met FC Twente, dat op een 2-1 nederlaag werd getrakteerd. Ajax ging met een 1-1 tussenstand de blessuretijd in tegen FC Groningen, maar door een goal én een assist van invaller Wout Weghorst werd FC Groningen alsnog op de knieën gedwongen in de Johan Cruijff ArenA: 3-1.

Video - Bekijk hieronder In de Wandelgangen met Valentijn Driessen en Chris Woerts

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ibrahim Afellay: 'Veelzeggend dat juist hij de lijnen uitzet bij Ajax en nu enorm gemist wordt'

Ondanks de goede resultaten ziet Ibrahim Afellay nog geen duidelijke lijn in het spel van Ajax.