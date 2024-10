Ibrahim Afellay: 'Veelzeggend dat juist hij de lijnen uitzet bij Ajax en nu enorm gemist wordt'

Ondanks de goede resultaten ziet Ibrahim Afellay nog geen duidelijke lijn in het spel van Ajax. De analist van Studio Voetbal vindt het veelzeggend dat , die door een spierblessure ontbrak in de laatste twee officiële wedstrijden, zo gemist wordt op het middenveld. Zondag won de ploeg van Francesco Farioli dankzij late doelpunten met 3-1 van FC Groningen.

“FC Groningen heeft het echt laten liggen om Ajax pijn te doen”, vindt Afellay. “Het houdt bij Ajax nog steeds niet over, maar wat je ze wel kunt nageven, is dat er echt een team staat. Ze krijgen veel minder tegengoals. Aan de bal is het nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Je ziet zó veel foute passes en geen lijn.”

“Het is veelzeggend dat een Fitz-Jim, die vorig jaar bij Excelsior niet eens een basisplaats had, nu de persoon is die bij Ajax de lijnen uit moet zetten”, vervolgt de oud-middenvelder. “Ze missen zijn creativiteit op het middenveld enorm. Het geeft aan dat de problemen nog steeds niet zijn opgelost, maar het is wel knap dat ze nu wél hun punten halen en de wedstrijden winnen die ze vorig jaar niet zouden winnen.”

'Andere vibe bij Ajax'

Collega-analist Pierre van Hooijdonk ziet ook dat er ‘best veel’ misgaat bij Ajax, maar merkt tegelijkertijd ‘een andere vibe’ dan vorig seizoen. “Toen was het kommer en kwel. Alles wat negatief. Het is nog steeds niet altijd even rooskleurig, maar Farioli heeft op de een of andere manier iets weten te bewerkstelligen waardoor de resultaten er zijn en het hele umfeld praat best positief over Ajax.”