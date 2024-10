Feyenoord sluit topweek af met overwinning op FC Twente

Feyenoord heeft zondagmiddag thuis gewonnen van FC Twente. Feyenoord kwam moeizaam op gang, de eerste grote kans was voor de bezoekers uit Enschede, maar had aan twee goede momenten voor rust genoeg om drie punten bij te schrijven: 2-1. Voor Feyenoord waren de Aziaten van doorslaggevend belang: Ayase Ueda maakte de openingstreffer en In-beom Hwang scoorde de tweede treffer. Sem Steijn maakte in de slotfase nog een prachtige aansluitingstreffer.

Beide teams kwamen midweeks in actie in Europa. Feyenoord won in en tegen Girona en FC Twente speelde thuis gelijk tegen Fenerbahçe. Bij FC Twente ontbrak aanvoerder Ricky van Wolfswinkel wegens privéomstandigheden. Hij werd vervangen door Daan Rots. Feyenoord startte met dezelfde elf spelers als afgelopen woensdag. Dus met Dávid Hancko en Jordan Lotomba, van wie het twijfelachtig was of ze op tijd fit zouden zijn voor deze wedstrijd tussen de nummers acht en vier van de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Commentator maakt enorm pijnlijke blunder bij Feyenoord - FC Twente, ESPN moet ingrijpen

FC Twente begon sterk aan de wedstrijd en kreeg via Rots een uitstekende kans om op voorsprong te komen. De rechtsbuiten faalde echter toen hij op aangeven van Sam Lammers oog in oog met Timo Wellenreuther stond, hij schoot de bal naast. In de 27e minuut kwam Feyenoord tegen de verhouding in wel op voorsprong bij de eerste goede aanval van de middag. Hwang speelde Hugo Bueno aan, de linksback gaf de bal voor aan Ueda, die in volledig vrijstaande positie de bal bij de tweede paal simpel binnen kon knikken: 1-0. In de 43e minuut verdubbelde Feyenoord de voorsprong zelfs. Lars Unnerstall leverde de bal zomaar in bij Ibrahim Osman, waarna Hwang net buiten het strafschopgebied kon aanleggen voor een schot. De Zuid-Koreaan schoot de bal droog in de verre hoek, de Duitse keeper kansloos latend: 2-0. Dat was tevens de ruststand.

Na rust drong FC Twente wel aan, maar wist het nauwelijks kansen te creëren. Feyenoord controleerde de wedstrijd zonder zelf groots te spelen en bleef dreigend in de omschakeling. Pas in de 79e minuut kreeg FC Twente de eerste grote kans van de tweede helft, maar toen was het ook meteen raak. Bas Kuipers gaf de bal laag voor vanaf links en Steijn schoot met links prachtig via de onderkant van de lat raak: 2-1. Daarna werd het steeds rommeliger door de vele wissels en overtredingen, wat Feyenoord niet slecht uit kwam. FC Twente wist geen kansen meer te creëren en daardoor kon Feyenoord voor de tweede keer binnen vijf dagen een overwinning bijschrijven.

LEES OOK: Massale walging om Feyenoord-fans: 'Om je kapot te schamen, misselijkmakend'

Door de zege blijft Feyenoord ongeslagen in de Eredivisie en stijgt het in ieder geval voor even naar de vijfde plek. Na de interland-break gaan de Rotterdammers op bezoek bij Go Ahead Eagles in Deventer. FC Twente gaat zich proberen te herstellen van de nederlaag op bezoek bij RKC Waalwijk.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Martijn Krabbendam verrast: 'Hij is een raadsel, echt heel apart'

Journalist Martijn Krabbendam spreekt zijn verbazing uit over een speler van Feyenoord.