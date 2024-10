ESPN-commentator Michiel Teeling is zondagmiddag de fout ingegaan tijdens het duel tussen Feyenoord en FC Twente. De commentator was ervan overtuigd dat middenvelder In-Beom Hwang de Rotterdammers op voorsprong was gekopt. Dat was niet het geval, want was degene die de bal achter FC Twente-goalie Lars Unnerstall werkte.

"Goal! In-Beom Hwang scoort voor Feyenoord", zei Teeling zondagmiddag in de 28e minuut van de wedstrijd, toen Ueda de Rotterdammers op voorsprong kopte. Bij het terugkijken van de herhalingen is de commentator er nog steeds van overtuigd dat het Hwang is die zijn eerste doelpunt voor Feyenoord maakte. Tot zijn schrik ziet Teeling vervolgens tijdens het juichen dat het niet Hwang, maar Ueda was die scoorde: "Nee, het is Ueda natuurlijk die scoort! Hij is uiteindelijk degene die zijn hoofd tegen de bal zet", herstelt Teeling vervolgens zijn fout.

Het moment is bij de tv-kijker niet onopgemerkt gebleven, want het zorgt voor de nodige reacties: "Wie is de commentator bij Feyenoord tegen Twente? Hij haalt gewoon Hwang en Ueda door elkaar", schrijft een verbaasde Feyenoord-supporter op X: "Commentator die er na 2/3 herhalingen achter komt dat Ueda gescoord heeft in plaats van Hwang. Amateuristisch", vindt een ander.

ESPN plaatste het doelpunt van Ueda vervolgens op sociale media, maar heeft wel in moeten grijpen door de fouten van Teeling. Het commentaar van de verslaggever is nog te horen, maar de naamsverwisselingen zijn er uitgeknipt. Daardoor is er een volledig bewerkte versie van het fragment op sociale media geplaatst.

