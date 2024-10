Martijn Krabbendam verrast: 'Hij is een raadsel, echt heel apart'

Martijn Krabbendam is er niet gerust op dat nog gaat slagen bij Feyenoord. De 26-jarige Japanner werd vorig jaar zomer voor acht miljoen euro van Cercle Brugge overgenomen en is daarmee recordaankoop van de Rotterdammers. Tot nu toe heeft hij zijn hoge transfersom echter nog allerminst waargemaakt.

Bij de Dick Voormekaar Podcast wordt gevraagd of Ueda al is te bestempelen als miskoop. Voetbalboekenschrijver Michel van Egmond reageert: "Weet je wat het is? Je ziet helemaal geen echte verbetering bij hem. Hij maakt dan een mooi doelpunt tegen NAC Breda, maar er komt helemaal geen vervolg. Je denkt dan dat je iets aan hem gaat zien: dat hij er meer geloof in heeft en dingen beter gaan lukken. Dan scoort hij misschien nog een keer en dan komt het er langzaam uit. Maar dat zie je niet bij hem."

Feyenoord-clubwatcher Krabbendam is het volledig eens met zijn tafelgenoot. "Je ziet niets bij hem!" Van Egmond zag dat Ueda ook na zijn gemiste penalty tegen Girona (2-3 winst) weinig zichtbare reactie toonde, iets wat Krabbendam onderstreept. "Hij schopt de plaggen niet uit de grond, hij wordt niet boos... Het zou natuurlijk voor een spits wel een goede eigenschap zijn als hij dan de eerste beste kans die hij daarna krijgt er wel inschiet."

Krabbendam vervolgt: "Als je zijn statistieken bekijkt, schrik je ook wel een beetje hoeveel tijd hij nodig heeft om een doelpunt te maken." Ueda moest het tot nog toe vooral met invalbeurten doen bij Feyenoord, maar kwam verdeeld over 46 duels toch tot 1.534 speelminuten. Daarin vond de 28-voudig international slechts 6 keer het net. Dat betekent dat hij in dienst van de Rotterdammers iedere 256 minuten doel treft.

"Ueda is een raadsel", concludeert Krabbendam. "Want bij Japan en Cercle Brugge schoot hij wel de ene na de andere bal binnen. Het is echt heel apart. Maar het moet wel snel komen nu. Hij heeft niet de druk van Santiago Giménez nu", verwijst de journalist naar de blessure van de eerste spits van Feyenoord. "Of Ueda een miskoop is? Het begint erop te lijken en hij heeft de komende weken de tijd om het tegendeel te bewijzen."

