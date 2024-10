Vermoedelijke opstelling Feyenoord: voert Priske wijzigingen door na zwaarbevochten CL-zege?

Feyenoord wist woensdagavond voor het eerst in 22 jaar een uitzege te boeken in de Champions League door Girona in Spanje te verslaan (2-3). Zondagmiddag moeten de Rotterdammers dat resultaat een goed gevolg geven, wanneer FC Twente op bezoek komt in De Kuip. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat Brian Priske zijn ploeg ongewijzigd laat.

Na afloop van het duel in Girona waren er met Dávid Hancko en Jordan Lotomba twee verdedigers die last hadden van pijntjes. Vrijdagmiddag op de persconferentie liet Priske weten dat het tweetal die dag niet had meegedaan aan de groepstraining, maar een hersteltraining en een individueel programma had afgewerkt. Toch verwacht de oefenmeester dat beide spelers gewoon inzetbaar zijn zondag.

Wie nog niet inzetbaar is, is Bart Nieuwkoop. Door de blessure van de rechtsback lijkt het erop dat Lotomba voorlopig nog zeker is van zijn basisplaats. Ook Calvin Stengs is nog altijd niet terug van zijn blessure. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler raakte eind augustus geblesseerd. De verwachting is dat Priske op de positie van rechtsbuiten andermaal kiest voor Ibrahim Osman.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Osman, Ueda, Paixão.

Vermoedelijke opstelling FC Twente

Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Vlap, Steijn; D. Rots, Lammers, Van Bergen.

