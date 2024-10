Kieft niet onder de indruk van bewierookte Feyenoorder: 'Aardige speler, maar vorig seizoen zou hij bankzitter zijn geweest'

Wim Kieft is nog niet bijster onder de indruk van Feyenoord-aanwinst . De Zuid-Koreaanse middenvelder heeft voor zijn eerste weken in Rotterdamse dienst vanuit verschillende hoeken al positieve kritieken ontvangen, maar Kieft gaat daar niet in mee.

Feyenoord boekte woensdagavond een historische zege in de Champions League. Het uitduel bij het Spaanse Girona werd met 2-3 gewonnen, waardoor de club voor het eerst sinds 2002 (0-1 bij Newcastle United) weer eens een uitwedstrijd in het miljardenbal winnend afsloot. Hwang vormde in Girona samen met aanvoerder Quinten Timber en doelpuntenmaker Antoni Milambo het driemansmiddenveld van trainer Brian Priske.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kees Luijckx ziet ‘schot in de roos’ bij Feyenoord: ‘Hij heeft zoveel... een ontzettend goede speler'

Kees Luijckx was na de overwinning op Girona in Voetbalpraat lyrisch over het optreden van Hwang. "Hij wordt nu vaker bewierookt, maar Hwang vind ik ook een ontzettend goede speler. Wat een schot in de roos is dat", zei de oud-speler van onder meer AZ en NAC Breda over de man die voor zeven miljoen euro overkwam van Rode Ster Belgrado.

LEES OOK: Feyenoord-fans sluiten speler in armen: 'Hij heeft de X-factor'

Kieft is echter een stuk minder lovend. "Evenals Ajax zal Feyenoord de voetballiefhebber evenmin verwennen. Met een elftal met zeven nieuwe spelers kan je niet anders verwachten. Helemaal omdat ze kwalitatief tekort komen", schrijft de oud-spits in zijn column in De Telegraaf. "De Koreaan Hwang is een aardige speler, maar zou in het Feyenoord van afgelopen seizoenen bankzitter zijn", vervolgt Kieft, die ook een andere zomeraanwinst geen versterking lijkt te vinden. "De van Brighton & Hove Albion gehuurde Ibrahim Osman zorgde voor veel dreiging als rechtsbuiten tegen Girona, maar is een aanvaller die ruimte nodig heeft en dat krijgt Feyenoord in de Eredivisie nauwelijks", stelt Kieft vast.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Boskamp pleit voor wijziging bij Feyenoord

"Je gaat hem niet op de bank zetten, hij is je kapitaal", luidt het advies van Jan Boskamp aan Feyenoord.