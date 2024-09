Feyenoord-fans sluiten speler in armen: 'Hij heeft de X-factor'

Sjoerd Mossou ziet dat Feyenoord-fans enorm lovend zijn over de nieuwe aanwinst van de club, In-beom Hwang. Volgens de columnist van het AD heeft de middenvelder een soort 'X-factor'.

Deze zomer kwam Hwang over van Rode Ster Belgrado. De Zuid-Koreaan heeft nog maar twee wedstrijden voor Feyenoord achter zijn naam staan, maar ontwikkelt zich al tot een publiekslieveling. "Ik snap dat wel als je naar zijn spel kijkt", merkt Mossou op tijdens de AD Voetbalpodcast. "Het is een heel aantrekkelijke speler om naar te kijken."

De journalist geeft vervolgens argumenten waarom Hwang door Feyenoord-fans wordt gewaardeerd. "Hij kan goed voetballen, is een modern type Paul Bosvelt. Dat soort middenvelder ligt goed in De Kuip. Hij vliegt er bovenop met af en toe een vliegende tackle. Ik snap wel dat het publiek daar vrolijk van wordt, het brengt een bepaalde energie in het elftal. Het is ook niet allemaal blind wat hij doet, het is ook een slimme speler."

Volgens Mossou hadden de supporters van de club ook behoefte aan een nieuwe held. "Er zijn nogal wat jongens weggegaan bij Feyenoord, dan snakt het publiek toch ook naar een nieuw gezicht. Wieffer en Minteh zijn weggegaan, goede spelers." Volgens de journalist heeft Hwang ook iets speciaals. "Het is moeilijk uit te leggen, maar hij heeft een soort X-factor, door zijn uitstraling. Ik heb het idee dat het Feyenoord-publiek dat ook wel oppikt. Ik zag ook al veel fans met Hwang op de rug."

