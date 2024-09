De Telegraaf zet vijf lichtpuntjes Feyenoord op een rij na magere seizoensstart

Feyenoord heeft tot dusver een moeizame seizoensstart gekend. De ploeg van de nieuwe trainer Brian Priske won afgelopen weekend met 2-0 van NAC Breda, maar overtuigde niet. Bovendien werden er al veel punten gemorst en walste Bayer Leverkusen donderdag over de Rotterdammers heen.

Bij Feyenoord-fans zijn de verwachtingen de laatste jaren flink gestegen, merkt Marcel van der Kraan op in een artikel in De Telegraaf. "Zeldzaam vertoond. Het Legioen dat met 45.000 man sterk na een overwinning van de club (2-0 tegen NAC Breda) zonder blijdschap naar huis keer. De slechte competitiestart én de enorme dreun die Xabi Alonso met zijn ploeg Bayer Leverkusen uitdeelde op het Europese podium (0-4, red.), dreunen nog wel even na." De journalist van de Telegraaf ziet echter wel vijf lichtpuntjes bij Feyenoord.

Allereerst wordt de vervanger van de geblesseerd uitgevallen Santiago Giménez bejubeld. "Met de snelle goal van de Japanner Ayase Ueda, slaakte iedere supporter een zucht van opluchting. Godzijdank, hij kan het nog. De grootste goaltjesdief van het Belgische voetbal spaarde lang al zijn goals op voor de nationale ploeg van Japan." Nu Giménez er (waarschijnlijk) even uitligt, wordt de rol van de Japanner belangrijker. "Handig dus om met hem een spits achter de hand te hebben die weer vertrouwen heeft gekregen." Ook In-beom Hwang krijgt een lofzang. "Ramiz Zerrouki zal niet langer de verbindende man op het middenveld zijn. De Koreaan Hwang heeft razendsnel zijn plek ingenomen. Het middenveld zal voorlopig bestaan uit de Koreaanse international, Quinten Timber en Antoni Milambo. Hwang liet tegen NAC opnieuw een goede indruk achter."

LEES OOK: Houding van Feyenoorder gekraakt bij Studio Voetbal: ‘Ben je wel blij om nog bij Feyenoord te zitten?’

Een van de partners van Hwang op het middenveld, Timber, krijgt eveneens complimenten. "Het is verfrissend om te zien hoe hij zich presenteert als aanvoerder. Hij inspireert met zijn spel maakt duidelijk dat hij niet voor niets een Oranje-international is en hij straalt nu al autoriteit uit. Na afloop zette hij in z’n eentje de nieuwkomers Hwang en Facundo Gonzalez, die als centrale verdediger mocht invallen voor Thomas Beelen, op het veld even voor de harde kern neer. Hwang keek twee keer om, vroeg zich af wat er gebeurde, maar Timber gaf hem een stevige duw. ’Alsjeblieft, geniet maar even van het applaus’, leek Timber te zeggen. De lange Uruguayaan en Koreaan vonden het prachtig."

Volgens Van der Kraan staat het middenveld van Feyenoord als een huis: ook talent Antoni Milambo wordt bewierookt. "Het is goed dat Priske ook nog een beetje oog houdt voor de eigen jeugd. Met Milambo en Timber stonden er nog maar twee man op het veld die ooit op Varkenoord in de eigen opleiding speelden. Priske is fan van die eerste." Ook over de strafschoppen hoeft het Legioen zich even geen zorgen te maken. De normaal gesproken uitverkorene Santiago Giménez stond niet meer op het veld toen Feyenoord er een kreeg, waarna Timber en Ueda samen discussieerden over wie hem mocht nemen. Eerstgenoemde schoot hem onberispelijk binnen, waardoor Van der Kraan denkt dat Timber voorlopig de strafschoppen blijft nemen.

